Istočna obilaznica otvara se 14. oktobra

Završeni su svi radovi na trasi Istočne obilaznice oko Kruševca, koja povezuje naplatnu rampu Kruševac Istok na Moravskom koridoru sa mostom na Rasini u Dedini

Šef gradilišta iz građevinskog preduzeća Tehnogradnja, Milan Ignjatović, potvrdio je da su okončani svi građevinski i elektro radovi, kao i testiranje nadvožnjaka. Trenutno se izvode završne aktivnosti na terenu – raščišćavanje, čišćenje, pranje i košenje trave.

– Sve je spremno za puštanje saobraćaja. Prema informacijama koje imam, trasa Istočne obilaznice biće otvorena 14. oktobra – izjavio je Ignjatović za RTK.

Vrednost ove značajne investicije iznosi oko 820 miliona dinara. Sredstva je obezbedilo Javno preduzeće Putevi Srbije, koje je ujedno i nadzorni organ projekta, dok je izvođač radova bila kruševačka Tehnogradnja.

Otvaranje Istočne obilaznice očekuje se kao važan korak u unapređenju saobraćajne infrastrukture Kruševca i smanjenju gužvi u gradskom jezgru.