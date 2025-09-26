I dalje ćemo isto plaćati gorivo

Od danas, u 15.00 stupile su na snagu nove cene goriva na pumpama širom Srbije

U narednih sedam dana litar evro dizela koštaće 195 dinara, dok će vozači za litar benzina evropremijum BMB izdvajati 181 dinar.

Ove cene važiće do sledećeg petka, 3. oktobra, do 15.00, kada će biti objavljene nove korekcije.

U odnosu na prošlu nedelju, cene goriva su nepromenjene.