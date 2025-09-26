Gradska toplana spremna za početak grejne sezone

Gradska toplana u potpunosti je spremna za predstojeću grejnu sezonu, energenata ima dovoljno, a svi kvarovi na mreži su sanirani

U skladu sa povećanjem cene energenata, predloženo je poskupljenje grejanja od 9,4 odsto. Zvaničan početak grejne sezone predviđen je za 15. oktobar, ali ukoliko vremenske prilike to budu zahtevale, grejanje može početi i ranije.

Podsećamo, ukoliko su dnevne temperature u proseku ispod 12 stepeni tokom tri uzastopna dana, Gradska toplana pokreće sistem grejanja pre zvaničnog datuma.