Gradska toplana spremna za početak grejne sezone

Postavljeno: 26.09.2025

Gradska toplana u potpunosti je spremna za predstojeću grejnu sezonu, energenata ima dovoljno, a svi kvarovi na mreži su sanirani

U skladu sa povećanjem cene energenata, predloženo je poskupljenje grejanja od 9,4 odsto. Zvaničan početak grejne sezone predviđen je za 15. oktobar, ali ukoliko vremenske prilike to budu zahtevale, grejanje može početi i ranije.

Podsećamo, ukoliko su dnevne temperature u proseku ispod 12 stepeni tokom tri uzastopna dana, Gradska toplana pokreće sistem grejanja pre zvaničnog datuma.

Održana radionica o prilagođavanju WASH usluga klimatskim promenama

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
26. septembar 2025., 22:12
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 14°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 61%
Vetar: 1.2 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top