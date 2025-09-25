Kruševačka Toplana predložila povećanje cena – odluka na sednici 30. septembra

U proceduri je predlog povećanja cena usluga „Gradske toplane“ od 9,4 odsto, a da li će predlog biti usvojen, odlučiće odbornici Skupštine na narednoj sednici koja je zakazana za utorak, 30. septembar

Juče je u Kraljevu održana sednica Upravnog odbora Toplane Srbije na kojoj je razmatrana situacija u svakom preduzeću pojedinačno, te su donešene zajedničke odluke o daljim planovima i postupcima pred početak grejne sezone.

Ipak, prema informacijama iz kruševačke Toplane, tom prilikom nije bilo reči o predlogu poskupljenja, jer o tome odlučuje Grad kao osnivač, odnosno Skupština grada Kruševca. Prema tome, odluku o ovom predlogu će doneti odbornici na narednoj, 14. sednici koja će se održati u utorak, 30. septembra.

Gradska toplana u Kruševcu koristi tri vrste energenata – gas, mazut i ugalj, a kako je direktor Milutin Tasić izjavio na lokalnoj televiziji Jefimija, energenti su obezbeđeni, dok se ugalj svakodnevno dostavlja i na depou ga trenutno ima preko sedam hiljada tona.

– Poslednje poskupljene od 20 odsto je izvršeno početkom prethodne grejne sezone, do koga je došlo nakon četiri godine neusklađivanja cene sa ranijim povećanjem cena svih energenata, istakao je Milutin Tasić i dodao:

– Ovogodišnja kalkulacija pokazala je da bi cena naših usluga trebalo da bude povećana za 12,6 odsto kako bi Gradska toplana funkcionisala na održivom ekonomskom nivou. Ipak, neće doći do tolikog rasta, već se traži predlog za umerenu korekciju cena. Očekujem da ćemo se usaglasiti oko povećanja od 9,4 odsto, što bi bilo dovoljno za redovno ispunjavanje svih obaveza preduzeća.

Zvanični početak grejne sezone počinje 15. oktobra, a direktor Gradske toplane očekuje da će predlog povećanja od 9,4 odsto biti usvojen na narednoj sednici Skupštine, te da će se primenjivati od početka grejne sezone.

