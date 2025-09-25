Počeli 38. Dani pčelarstva u Kruševcu

U Kruševcu su danas počeli 38. „Dani pčelarstva“, manifestacija posvećena jednom od najdragocenijih darova prirode – medu. Ovaj proizvod, poznat po svojim hranljivim i lekovitim svojstvima, vekovima se koristi kao prirodni zaslađivač, ali i kao čuvar zdravlja, jer jača imunitet, smiruje upale i pomaže u oporavku organizma

Pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, a u organizaciji Društva pčelara „dr Bogoljub Konstatinović“, na platou kod Trga kosturnice otvorena je izložba meda, pčelinjih proizvoda i opreme za pčelarstvo. Reč je o tradicionalnom događaju koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posetilaca. Na ovogodišnjem sajmu mogu se pronaći razne vrste meda obogaćene lekovitim biljem, propolis, vosak, matični mleč, kao i brojni preparati za negu i jačanje organizma.

Manifestaciju su svečano otvorili pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i predsednik Društva pčelara „dr Bogoljub Konstatinović“ Miodrag Bučić, dok je kulturno-umetnički deo obeležio nastup Dečijeg folklora KUD-a „Polet“ iz Padeža, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac.

– Mi smo iz Stalaća, dolazimo iz tradicionalne porodice „Rus pčelar“, poznati smo po tome da pčelarimo već 100 godina. Moj svekar je doktor pčelarstva, završio je postdiplomske studije u Rusiji, takođe ih sada i dever završava. Obrazovana smo porodica i proizvodimo razne preparate za jačanje imuniteta sa svim pčelinjim proizvodima, osim toga naš najpopularniji proizvod je propolis u bezalkoholnom rastvoru, imamo različite kreme na biljnoj bazi, biljne tinkture, sapune, šampone, meleme za dosta kožnih i drugih bolesti, medovaču, pergu i slično – istakla je Jovana Plužnjikov, jedna od izlagača.

Med i proizvodi od pčela zauzimaju posebno mesto u domaćinstvu, jer osim što su prirodni i lekoviti, mogu da posluže i kao hrana, i kao lek, i kao sastojak u pripremi raznih melema i preparata. Upravo zato Dani pčelarstva podsećaju koliko je dragoceno imati te proizvode u kući, jer oni jačaju organizam, pomažu u prevenciji bolesti i pružaju podršku zdravlju tokom cele godine, a izložba se može posetiti do 27. septembra, nudeći i priliku za edukaciju građana o značaju pčelarstva za očuvanje ekosistema.

