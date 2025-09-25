Počeli 38. Dani pčelarstva u Kruševcu

Postavljeno: 25.09.2025

U Kruševcu su danas počeli 38. „Dani pčelarstva“, manifestacija posvećena jednom od najdragocenijih darova prirode – medu. Ovaj proizvod, poznat po svojim hranljivim i lekovitim svojstvima, vekovima se koristi kao prirodni zaslađivač, ali i kao čuvar zdravlja, jer jača imunitet, smiruje upale i pomaže u oporavku organizma

Pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, a u organizaciji Društva pčelara „dr Bogoljub Konstatinović“, na platou kod Trga kosturnice otvorena je izložba meda, pčelinjih proizvoda i opreme za pčelarstvo. Reč je o tradicionalnom događaju koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posetilaca. Na ovogodišnjem sajmu mogu se pronaći razne vrste meda obogaćene lekovitim biljem, propolis, vosak, matični mleč, kao i brojni preparati za negu i jačanje organizma.

Manifestaciju su svečano otvorili pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić i predsednik Društva pčelara „dr Bogoljub Konstatinović“ Miodrag Bučić, dok je kulturno-umetnički deo obeležio nastup Dečijeg folklora KUD-a „Polet“ iz Padeža, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac.

Mi smo iz Stalaća, dolazimo iz tradicionalne porodice „Rus pčelar“, poznati smo po tome da pčelarimo već 100 godina. Moj svekar je doktor pčelarstva, završio je postdiplomske studije u Rusiji, takođe ih sada i dever završava. Obrazovana smo porodica i proizvodimo razne preparate za jačanje imuniteta sa svim pčelinjim proizvodima, osim toga naš najpopularniji proizvod je propolis u bezalkoholnom rastvoru, imamo različite kreme na biljnoj bazi, biljne tinkture, sapune, šampone, meleme za dosta kožnih i drugih bolesti, medovaču, pergu i slično – istakla je Jovana Plužnjikov, jedna od izlagača.

Med i proizvodi od pčela zauzimaju posebno mesto u domaćinstvu, jer osim što su prirodni i lekoviti, mogu da posluže i kao hrana, i kao lek, i kao sastojak u pripremi raznih melema i preparata. Upravo zato Dani pčelarstva podsećaju koliko je dragoceno imati te proizvode u kući, jer oni jačaju organizam, pomažu u prevenciji bolesti i pružaju podršku zdravlju tokom cele godine, a izložba se može posetiti do 27. septembra, nudeći i priliku za edukaciju građana o značaju pčelarstva za očuvanje ekosistema.

