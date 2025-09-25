Četrnaesta sednica Skupštine zakazana za utorak

U utorak, 30. septembra, sa početkom u 10 časova, u Sali broj 34 Skupštine grada Kruševca, održaće se 14. redovna sednica Skupštine Grada. Dnevni red obuhvata 20 tačaka koje će biti predmet razmatranja odbornika

U okviru prve tačke, odbornici će diskutovati o Zaključku usvajanja Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u prvoj polovini 2025. godine.

Takođe, razmatraće se finansijski izveštaj „Poslovnog centra“ Kruševac za prethodnu godinu, kao i odluka kako da se podeli dobit ovog preduzeća iz 2024. godine.

Tokom sednice će se voditi diskusija i o poslovanju JKP „Kruševac“, Gradskoj toplani, Vodovodu, kao i o eventualnom usvajanju programa za kontrolu vazduha u Kruševcu od 2026. do 2028. godine i dopuni programa korišćenja novca iz ekološkog fonda za zaštitu životne sredine u 2025. godini.

N. L.