Do 300.000 dinara podrške za očuvanje starih zanata i domaće radinosti

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih razvoju starih i umetničkih zanata, kao i poslovima domaće radinosti, a ukupno je za ovu namenu opredeljeno 20 miliona dinara

Poziv je otvoren do 24. oktobra ove godine i predstavlja nastavak višegodišnje podrške očuvanju tradicionalnih veština i malih zanatskih radionica koje u savremenim uslovima sve teže opstaju.

Pod starim i umetničkim zanatima podrazumevaju se zanatske delatnosti koje se prenose sa generacije na generaciju i čuvaju kulturno nasleđe jednog kraja, poput obućara, krojača, grnčara, kovača, zlatara, vezilja ili tkalja. Poslovi domaće radinosti obuhvataju izradu predmeta i rukotvorina u malim porodičnim radionicama, koji osim praktične upotrebe često imaju i posebnu estetsku ili kulturnu vrednost. Pomoć je namenjena tim ljudima, zanatlijama koji rade u malim radnjama ili kod kuće kako bi mogli da ulažu u opremu i repromaterijal i na taj način unaprede i održe svoje poslovanje.

Bespovratna sredstva odobravaju se u visini od 100 odsto nabavne vrednosti sa predračuna, uključujući i porez na dodatu vrednost. Najniži iznos koji se može dobiti je 80.000 dinara, dok je najveći 300.000 dinara. Ako je ukupna vrednost opreme ili materijala veća od propisanog maksimuma, korisnik je u obavezi da sam obezbedi razliku.

Pravo da konkurišu imaju mikro i mala pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre do 31. decembra 2024. godine, kao i preduzetnici registrovani do istog roka. Uslov je da su, prema Zakonu o računovodstvu, svrstani u kategoriju mikro i malih pravnih lica na osnovu finansijskih izveštaja za 2023. godinu. Na Javni poziv svaki učesnik može podneti samo jednu prijavu.

Zahtev za dodelu sredstava, zajedno sa pratećom dokumentacijom, podnosi se lično ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu Ministarstva privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništvo, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Kompletna konkursna dokumentacija, detaljni uslovi i obrazac prijave dostupni su na zvaničnom sajtu Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

