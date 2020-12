GRADSKI SERVIS : Šta će i kako raditi u Kruševcu za vreme praznika

Ustanove i preduzeća, kao i prethodnih godina, neće raditi 1, 2. i 7. januara. Do 9. januara autobusi Jugoprevoza ići će po redu vožnje za vikend. Kovid ambulanta radi puno radno vreme, dok će određene zdravstvene ambulante dežurati za vreme praznika

Tokom novogodišnjih praznika Ambulanta za respiratorne infekcije radiće kao i do sada, od 7 do 22 sata, a standardno radno vreme, važi i za ambulantu Dijagnostički centar. Puno radno vreme radiće još nekoliko gradskih i seoskih ambulanti, a bliže informacije o ambulantama koje će raditi skraćeno radno vreme možete pogledati OVDE.

Ustanove i preduzeća, kao i prethodnih godina, 31. decembra uglavnom će raditi standardno radno vreme, a neradni dani su 1, 2. i 7. januar.

Naplatna mesta i šalteri JKP Vodovod će 31.decembra raditi od 7 do 11 sati, a neradni dani su 1, 2. i 7. januar. Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037.

Pošta i banke takođe neće raditi 1. i 7. januara. Brza pošta će 31. decembra vršiti samo isporuku pošiljki, a 1. i 7. januar su neradni dani.

Veliki marketi će 31. decembra raditi skraćeno, do 18 sati, do kada će raditi i 6. januara, na Badnji dan. Neradni dani su 1. i 7. januar.

Manji marketi uglavnom će i 31. decembra i 1. i 7. januara raditi do 20 sati, s tim što se još uvek ne zna početak radnog vremena prvog dana u novoj godini.

Autobusi Jugoprevoza će 1, 2, 3, 7. i 10. januara saobraćati po redu vožnje za nedelju, 4, 5, 6, 8 i 9. janura, po subotnjem redu vožnje, s tim da noćni prevoz neće raditi od 31. decembra do 10. januara.

Poslednjeg dana stare godine neće biti polaska za Beograd u 17 i 30, kao ni za Niš u 18 i 45. Prvog januara ne saobraćaju sledeći polasci: Kruševac – Beograd – Novi Sad u 5 i 15 ; Kruševac – Kragujevac u 6 i 15; Kruševac – Niš – Leskovac u 6 i 45; Kragujevac – Kruševac u 13 i 13 i 30; Novi Sad – Kruševac u 15 i 30; Leskovac – Kruševac u 12 sati; Niš – Kruševac u 5 i 30 i 13 sati.

GRADSKI SERVIS : Šta će i kako raditi u Kruševcu za vreme praznika

