Radno vreme ambulanti tokom novogodišnjih praznika

Ambulanta za respiratorne infekcije i tokom novogodišnjih praznika radiće svakog dana od 7 do 22 sata, a standarno radno vreme, svih sedam dana u nedelji, od 7 do 20 sati, ostaje i u ambulanti Dijagnostički centar, saopštili su iz kruševačkog Doma zdravlja

Od sutra (30. decembar) radno vreme ambulanti Balšićeva, Nova pijaca, Rasadnik, Bivolje, 14.oktobar i Parunovac od sutra je od 7 do 20 sati, radnim danima.

Ambulanta Vlado Jurić radiće ponedeljkom, utorkom i četvrtkom, od 7 do 14 i 30, dok će ambulanta Lazarica raditi sredom i petkom, takođe od 7 do 14 i 30.

Od sutra, radno vreme ambulanti Mudrakovac , Konjuh i Jasika ( za pacijente iz te i ambulati Padež, Šanac, Šašilovac , Kukljin i Bela Voda) je od 7 do 14 i 30, radnim danima, s tim da će ambulnta Konjih dežurati subotom od 7 do 13 i 30. Pacijenti koji se leće u ambulanti Jasika, za prepis terapije mogu da se jave na telefon 670-870.

Ambulanta Veliki Šiljegovac koja prima i pacijente iz Ribarske Banje radiće radnim danima od 7 do 20 sati, uz dežurstvo subotom i nedeljom od 7 do 13 i 30, a za prepis terapije pacijenti mogu da zovu na telefon 851-124.

Ambulanta Kaonik za pacijente iz te i ambulanti Đunisa i Sušica, radiće od 7 do 14 i 30, a za prepis terapije telefon je 866 302.

Ponedeljkom i četvrtkom, od 7 do 14 i 30, radiće ambulanta Dvorane, a primaće i pacijente iz Zdravinja.

Ambulanta Lomnica biće otvorena ponedeljkom, sredom i petkom, od 7 do 14 i 30, a ambulnata Veliki Kupci, koja će primati i pacijente iz Gornjeg Stepoša i Jablanice, radiće radnim danima od 7 do 14 i 30, subotom od 7 do 13 i 30.

Utorkom i četvrtkom radiće ambulanta Žabare, za pacijente iz te i ambulante Pepeljevac, od 7 do 14 i 30. Ambulanta Globoder primaće pacijente ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 14 i 30, isto radno vreme važiće utorkom i četvrtkom u ambulanti Dedina, kao i u ambulanti Čitluk koja neće raditi sredom.

Služba hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, kao i do sada, radiće 24 sata.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica i Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće svih sedam dana u nedelji, od 7 do 20 sati.

Od 7 do 20 sati, radnim danima, radiće Služba kućnog lečenja, uz dežurstvo subotom i nedeljom od 7 do 13 časova. Puno radno vreme radiće i Polivalentna služba, uz dežurstvo subotom i nedeljom od 8 do 17 časova.

Radno vreme Medicine rada koja je premeštena na prvi sprat Službe za zadravstvenu azštitu dece i omladine, ulaz kod nekadašnje apoteke Maja, je radnim danima od 7 do 12 sati, dok će Služba za laboratorijsku dijagnostiku raditi od 7 do 14 sati.

Služba za radiološku dijagnostiku kompletno je u Kovid sistemu, a za hitna stanja, snimanja se obavljaju u Opštoj bolnici, po uputu izabranog lekara.

Radno vreme uprave i administracije Doma zdravlja je od 7 do 15 sati, radnim danima.

D.P.

Radno vreme ambulanti tokom novogodišnjih praznika

