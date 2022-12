Radno vreme marketa tokom praznika

Trgovinske radnje će u vreme novogodišnjih i božićnih praznika raditi po izmenjenom radnom vremenu. Prvi i sedmi januar za većinu marketa je neradan dan

Veliki marketi poput Lidla, Maksija i Gomeksa će 31. decembra raditi skraćeno radno vreme, do 18 časova. Prvi januar je neradan dan, a od 2. do 5. januara radiće puno radno vreme. Na Badnji dan radiće se skraćeno, do 18 časova, a drugog dana Božića prodavnice će biti otvorene u regularnom vremenskom intervalu.

Prvog i sedmog januara neće raditi neće raditi ni mnoge manje prodavnice, a 6. januara radiće takođe skraćeno, do 18 časova. Market KTK će 31. januara raditi do 19 časova, 1. januara od 8 časova ujutru, na Badnji dan do 19 časova, a na Božić će ovaj market biti otvoren od 7 ujutru.