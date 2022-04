Pripreme za praznike: Kupuje se, uprkos poskupljenjima?

Dva dana pred Uskrs, kupuju se jaja, boje, nalepnice, ali i namirnice za Veliki petak i post. Uprkos poskupljenjima, potražnje i dalje ima jer kako navode neki od kupaca „praznik se mora ispoštovati“.

-Poskupelo je sve. Iako se posti samo danas, potrebno je kupiti ribu, kore ze pitu i ostalo. Jaja su takođe poskupela, mada mogu da se nađu i ona jeftinija na pijaci, u marketima je cena stvarno skočila pa je i 20 dinara po komadu. Cena boje je, čini mi se, ista kao prethodnih godina – komentariše Snežana Mandušić (58).

Slično misle i ostali sugrađani koje smo zatekli na pijaci.

-Za sutra sam kupila malo ribe i još par sitnica. Farbam oko četrdesetak jaja, pa sam došla da dokupim. Poskupelo jeste, ali još uvek može da se probere i nađe nešto jeftinije. Boje svakako kupujem na pijaci jer su dosta jeftinije nego u prodavnicama, pa se i isplati da se stavljaju po dve keseci za jednu turu – objašnjava Dragica Miljković (67).

Žarko Đorić smatra da se praznici moraju ispoštovati i, mada su namirnice poskupele, svi na kraju spreme i Veliki petak i Uskrs kako treba.

-Skuplje je i napornije jer je jedan dan post, a već za dva dana svi žele da naprave dobar, porodičan, ručak. Kao i za Badnji dan i Božić. Kupuje se posna hrana, koja nije jeftina, a odmah se razmišlja i o ručku koji je malo bogatiji nego što je to slučaj svakodnevno. Potrebno je izdvojiti dobar novac da se sve to spremi. Uz to kupuju se jaja za farbanje, plus piće i ostalo tako da jeste teže. Međutim, iako je poskupljnje očigledno naš narod uvek uspeva da ispoštuje sve te velike praznike, kako ne znam, ali za to se uvek nađe – govori on.

Gužve su ovih dana zabeležene i u velikim marketima. Uglavnom je reč o kupovini namirnica neophodnih za dane pred nama. Stariji sugrađani svesni su poskupljenja, te koriste penzioni ček za ostvarivanje kakvog takvog popusta koji marketi nude.

-Jaja, meso i neko piće. Po to sam došla. Dis nudi popust za penzionere, pa mi je ovde i jefitnije nego na drugim mestima – govori Radica Lović (71).

S.M.