Gimnazijalci i „Laki komad“

Petog dana Festivala školskog teatra u prepunoj Beloj sali Kulturnog centra učenici ovdašnje Gimnazije izveli su predstavu „Laki komad“ nastalu po tekstu Nebojše Romčevića, koju su za ovu priliku sami režirali. U ovoj urnebesnoj komediji pratimo supružnike Seku i Đorđa, koji na ne baš moralan način pokušavaju da dođu u posed oficirske penzije, te upadaju u niz tragikomičnih situacija

-Slučajno sam naleteo na ovaj komad, jer već spremam jedan monolog Nebojše Romčevića za prijemni za FDU, pa sam hteo da vidim šta je on još pisao. Moja ideja je bila da ove godine radimo komediju, jer dosta je bilo tragedija prethodnih godina. Dok sam čitao „Laki komad“ plakao sam od smeha i to je presudilo da je predložim. Jeste da predstava malo duže traje, ali mislim da drži pažnju-kaže Pavle Ivanović, učenik trećeg razreda Gimnazije u Kruševcu, koji u „Lakom komadu“ tumači Đorđa.

Njegovu ženu, Seku, tumači njegova školska drugarica Maša Mišić.

-Seka je jedna iritantna i ironična žena niskog morala. Zanimljiva je uloga, iako su mi mnogi rekli da sam previše fina za nju, nije mi bilo teško. Tekst sam lako savladala, replika za replikom se smenjuje što je super-navodi ona.

Učenik druge godine, odeljenja za scenske i audio-vizuelne umetnosti, Luka Kijačić našao se u ulozi teče.

-U školi se uglavnom bavimo teorijom, a ovo je prvi put da sam ja stao pred ovoliko ljudi da vidim šta je stvarno scenska umetnost i iznesem svoj lik najbolje što mogu. Igram generala koji je po prirodi strog i prevarant, a ja to nisam pa sam morao da vežbam da budem oštar i strog – kaže ovaj učenik kroz smeh.

I za Anju Gilić, takođe učenicu drugog razreda, ovo je prvi put da glumi na Tin festu.

-Prvi put sam na Tin festu i stvarno je super, do sada nisam imala neku ovako veću ulogu. Inače, glumim tetku Daru koja je takođe nemoralna, kao i većina drugih likova u ovoj predstavi-kaže ona.

Za razliku od svojih starijih drugara, Martin Tomić, učenik prvog razreda Gimnazije, do sada je glumio u brojnim predstavama, a u ovoj glumi „drogiranog kretena“.

-Drogirani kreten je…drogiran? On ima jedan cilj kroz celu predstavu, a to je da dođe do droge i u tome leži njegova komičnost-navodi on.

Ovu predstavu članovi dramske sekcije samostalno su spremali skoro dva meseca.

-Imali smo probe u školi, po kafićima, parkovima. Pomagale su nam profesorke srpskog jezika, ali uglavnom smo radili sami i ponosna sam na nas što smo u ovome bili složni i što smo uspeli- navodi Tijana Knežević, takođe članica ove trupe koja se našla u ulozi gospođice.

Da se svi na sceni snađu i da ne zaborave tekst ili neki rekvizit bila je zadužena Marija Lakićević, učenica drugog razreda.

-Pomagala sam im oko rekvizita, oko teksta, svetla… Jako mi se sviđa tekst, a oni su fenomenalni, oduševili su me, nisam očekivala da će biti ovako dobri. Njihova energija je neverovatna-kaže ova učenica za svoje drugare.

Podsećamo, na Tin festu će se ovog vikenda predstaviti i učenici Ekonomske i Medicinske škole.

M.S.