Da li ste spremni za predstojeću grejnu sezonu?

Kako se približavaju jesen i zima, potražnja za ogrevom postaje sve veća. Pored znatno povećanih cena, od 30 do 50 posto u odnosu na prošlu godinu, problem pravi i nestašica peleta, drva i uglja.

Uz stalni porast cena namirnica, računa i ostalih neophodnih proizvoda, za pripremu ogreva potrebno je izdvojiti najmanje dve prosečne plate, što znatno utiče na već opterećen kućni budžet.

Kada se na papir stave cene čvrstog goriva, trenutno je najpovolniji način grejanja na drva. Cene kubika zavise od kvaliteta ogrevnog drveta, a kreću se od 70 evra, pa sve do vrtoglavih 90.

-Još uvek nismo nabavili drva. Pokašavamo da nađemo neku prihvatljivu cenu. Na stovarištima nam kažu da stalno naručuju, ali da se drva brzo rasprodaju. Samo da dočekamo zimu sa kupljenom bar polovinom ogreva. Ako cene nastave da rastu, nećemo imati dovoljno novca da sada kupimo dovoljnu količinu za celu zimu – zabrinuto objašnjava Dušanka R.

U cenu drva uglavnom su uračunati prevoz i istovar, ali je potrebno izdvojiti još nekoliko hiljada za usluge struganja i cepanja, koje se dodatno naplaćuju. Deo sugrađana je ogrev za narednu sezonu obezbedio već početkom aprila.

-Za novu grejnu sezonu, uvek kupujem ogrev na kraju prethodne. Čini mi se da nijedne godine do sada nije ovoliko skočila cena. Ove zime sam miran, ali se pitam šta li će biti do sledeće zime i da li ću tada moći da priuštim sebi kupovinu ogreva kao do sada – kaže Milan Kostić.

Visoke cene očekuju i potrošače peleta koji, kako kažu Kruševljani, stalno poskupljuje. U zavisnosti od proizvođača, za tonu je potrebno izdvojiti i do 40.000 dinara. Porodica Lukić kuću godinama greje na pelet, a zbog unučića temperatura u sobama mora biti optimalna.

-Cene su nerealno visoke! Za ovaj novac smo prošle godine mogli da kupimo daleko više peleta. Da u kući živimo samo suprug i ja, verovatno bismo grejali samo jednu sobu, ovako zbog unučića sve sobe moraju da budu tople – navode oni.

Slična situacija je i sa ugljem, čija se cena za tonu kreće oko 9.000 dinara, a ima i onih kvalitetnijih, ali i znatno skupljih. Ljudi ga uglavnom koriste zbog boljeg održavanja vatre u kotlovima u toku noći.

-Živimo na selu i oduvek koristimo ugalj. Kvalitetan ugalj se teško nalazi, izdatak je velik, ali benifit koji imamo od njega je dovoljan razlog da nastavimo da ga koristimo. Iz mog iskustva, jedino ugalj uspeva da održi toplotu tokom noći i tako omogući da se kuća tokom cele zime ne ohladi. Za neki dan bi trebalo da mi stigne dovoljna količina za ovu zimu – navodi Petar Stojković.

Iako nismo dobili potrebne informacije sa stovarišta, od sugrađana smo saznali da su strah i neizvesnost od energetske krize doveli do povećane potražnje za ogrevom. Moguća nestašica gasa, uz restrikcije struje, naterale su ljude da potraže alternativne vidove grejanja i tako pokušaju da obezbede sebi tople domove tokom ove zime.

