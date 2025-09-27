Ansambl „Čarapani“ pobednik međunarodnog festivala folklora u Turskoj

Folklorni ansambl „Čarapani“ iz Kruševca ostvario je istorijski uspeh na međunarodnom takmičarskom festivalu folklora u Sarimsakliju, u Republici Turskoj. Kruševljani su osvojili prvo mesto za najbolju koreografiju, pehar za sveukupnog pobednika festivala i titulu najboljeg ansambla u celini

Na festivalu je učestvovalo 17 ansambala iz šest zemalja – Danske, Austrije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske i Albanije – što dodatno potvrđuje značaj ovog priznanja.

Predsednik ansambla Marko Šabić istakao je da je ovo priznanje kruna dosadašnjeg rada:

– Ovo nije naše prvo učešće na ovom festivalu, i ranije smo osvajali medalje, ali sada je ovo vrhunac uspeha. Konkurencija je bila velika, ali smo iz Turske poneli najlepše uspehe.

Šabić je dodao da je najveća neizvesnost bila tokom proglašenja pobednika, jer su se posebno pribojavali ansambla iz Prijepolja, prošlogodišnjeg šampiona.

Članica ansambla Sanja Živković podelila je svoje utiske:

– Utisci se još uvek nisu slegli, svi smo i dalje veoma uzbuđeni. Iz Turske nosim prelepe uspomene na poznanstva, druženja i, naravno, samo takmičenje, gde smo u jakoj konkurenciji predstavili naš grad na najbolji način.

Uspeh „Čarapana“ potvrđuje i sve veću popularnost folklora među mladima. Ansambl danas broji više od 260 članova, što svedoči o istrajnom negovanju tradicije i prenošenju kulturnog nasleđa na nove generacije.