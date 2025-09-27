Skup „Građani protiv blokada“ ponovo u nedelju

Postavljeno: 27.09.2025

U Kruševcu su prethodnih vikenda održani skupovi pod nazivom „Građani protiv blokada“, a novi je zakazan za nedelju, 28. septembar, sa početkom u 17.00

Organizator okupljanja je Centar za društvenu stabilnost, a razlog održavanja skupa jeste protivljenje studentskim blokadama koje traju duže od 10 meseci.

Skup se održava pod sloganom „Srbija te zove“.

Četrnaesta sednica Skupštine zakazana za utorak

