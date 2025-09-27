Jedinstvo 1936 slavilo protiv Brzog Broda

Jedinstvo 1936 je kao domaćin u Kruševcu savladalo ekipu Brzog Broda iz Niša rezultatom 3:1 (2:0) u okviru 7. kola Srpske lige Istok

Strelci za Kruševljane bili su: Dajlan Baždarević u 23. minutu i Ognjen Jović u 30. i 64. minutu. Počasni pogodak za Nišlije postigao je Pavle Stojanović u 71. minutu.

Posle ove pobede, Jedinstvo 1936 je sa 12 osvojenih bodova napravilo skok na 5. mesto na tabeli Srpske lige Istok.

U narednom kolu, Kruševljani ponovo igraju na svom terenu gde će u subotu, 4. oktobra od 15 časova dočekati Timok iz Zaječara.

I. M.