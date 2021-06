Uprkos ćudljivom vremenu bazeni počeli da rade

Kupališna sezona na otvorenim bazenima u Kruševcu počela je u petak, 11. juna. Na raspolaganju su olimpijski, srednji i mali bazen, a u njima se uveliko kupaju sugrađani, kojima ne smeta prohladno vreme, neočekivano za ovaj period godine

– S obzirom na vreme i u petak i u subotu je bilo plivača. Nedelju i ponedeljak nismor radili jer je bilo jako hladno, danas ponovo radimo. Narednjih nedelju dana će biti veoma toplo, tako da očekujemo veću posećenost, posebno za vikend – kaže Predrag Milenković, direktor Sportskog centra u Kruševcu.

Ove godine na bazenima je osvežen ambijent, bazeni su nedavno ofarbani, zidovi su oslikani, više je hlada, a bolja je i ponuda hrane. Tokom leta, ako epidemiološka situacija dozvoli, na bazenu će se organizovati brojni sadržaji.

Radno vreme otvorenih bazena je od 10 do 19 časova radnim danom, a vikendom od 9 do 19 časova. Cena dnevne ulaznice je 200 dinara, kolika je i za zatvoreni bazen koji će raditi sredom i petkom od 12 do 18 časova.

M.S.