Hitna pomoć: Vremenske prilike smetaju hroničnim bolesnicima

Usled nepovoljnih vremenskih uslova, pacijenti sa hroničnim neurološkim, kardiovaskularnim i plućnim bolestima u većem broju javljali su se tokom vikenda Hitnoj pomoći. Zabeleženo je 150 pregleda u ambulatnti i 63 izlazaka na teren

– Pacijenti su se javljali zbog povišenog krvnog pritiska, bolova i probadanja u grudima, gušenja, promenljivo vreme, izazvalo je kod pojedinih vertigo, te su imali vrtoglavice, praćene mučninom. Kod mlađih zdravih osoba, ovakve promene mogu da izazovu glavobolju, pospanost i bezvoljnost.

Tokom vikenda dogodila su se i dve saobraćajne nesreće.

– U jednom udesu povređene su tri osobe, koje su zadobile lakše telesne povrede i koje su zbrinute u Urgentnom, a u drugom povređena je žena koja je zbrinuta na odeljenju hirurgije.

Zbog lošeg vremena ljudi manje odlaze u prirodu, tako da je zabeležen manji broj ujeda.

– Nije zabeležen veliki broj ljudi sa ujedom krpelja, osa i pčela, jer je loše vreme, pa niko ne ide u prirodu. Naravno savetujemo im da povedu računa kako do ujeda ne bi došlo, ovakvi insekti najčešće se nalaze na voću, posebno zrelom i trulom, posebno je opasno ako dođe do ujeda u ustima, jer može da dovede do teže alergijske reakcije. Ako do ujeda dođe i jave se neki od simptoma, treba popiti antihistaminik i potražiti pomoć kod nas.

M. J.