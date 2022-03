Znatno manje pacijenata u Kovid ambulanti

U Kovid ambulanti dnevno se obavi između 150 i 200 pregleda, javljaju se sve starosne strukture, s tim da su teže kliničke slike uglavnom prisutne kod starijih lica sa pridruženim bolestima. Dnevno se iz te ambulante na stacionarno lečenje pošalje najviše petoro ljudi.

U odnosu na početak prošlog meseca, kada se u Kovid ambulantu javljalo do 700 pacijenata dnevno, sada je situacija znatno bolja.

-Manje je pacijenata, dnevno se obavi između 150 i 200 pregleda. Oko polovina je prvih, a 50 dosto njih pozitivno je na korona virus. Većina pacijenata ima blaže simptome, temperaturu koja traje do tri dana, grebanje u grlu, curenje iz nosa i suv kašalj. Teža klinička slika javlja se uglavnom kod starijih lica, obično su to srčani bolesnici, dijabetičari ili oni koji imaju opstruktivnu bolest pluća, a dnevno se na stacionarno lečenje pošalje dvoje do petoro pacijenata – kaže dr Tamara Ilić, koordinatorka u Kovid ambulati.

Zbog dosta bolje epidemiološke situacije, radno vreme Kovid ambulante je skraćeno, pa umesto do 22 sata, ambulanta sada radi od 7 do 17 časova, u dve smene. U ambulanti trenutno radi sedam lekara.

D.P.