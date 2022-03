U Aleksandrovcu izloženi gobleni, a u Trsteniku radovi slikarki

U Aleksandrovcu je otvorena Izložba goblena, a u Trsteniku su slike u različitim tehnikama izložile slikarke iz te opštine. Obe izložbe otvorene su povodom Međunarodnog dana žena, a posetioci će pomenute postavke moći da pogledaju do 18., odnosno od 17. marta.

Projekat „Zlatne ruke Župe“ u Muzeju vinarstva i vinogradarstva organizovali su Udruženje žena „Ž kao žena i kao Župa“, Kolo srpskih sestara i pomenuti Muzej.

Prema rečima dr Vere Stanković, predsednice Kola srpskih sestara iz Aleksandrovca, u ovom originalnom poduhvatu učestvovalo je više od 180 žena.

Izrada goblena je bila vodeći hobi ženske populacije, koje su prihvatile pripadnice lepšeg pola različitih profesija, statusa i starosnih doba, a one su deo svog slobodnog vremena predano i posvećeno provodile u bockanju rešetkastog platna. One su to radile iz hobija, ali i iz želje da se potomcima ostavi trag o svom vremenu i postojanju, a tako je ostalo sve do današnjih dana.

-Goblen je nastao u 15. veku u radionici braće Goblen u Francuskoj, koja postoji i dan danas. Viler je krajem 19 veka dao novi pečat ovoj umetnosti, koja je preživela sve ratove u svetu, a u našoj zemlji je počela ubrzano da se razvija i postao vodeći hobi žena – istakla je predsednica KSS dr Vera Stanković, koja je specijalista anesteziolog u Opštoj bolnici u Kruševcu, a živi u Ljubincima.

Ova doktorka je i sama majstor goblena. Rad “Zlatna jesen” je uradila u vreme letnjeg raspusta u gimnaziji 1974. godine, a u vreme trudnoće su nastali “Kićenje neveste” i “Borba petlova” Paje Jovanovića. Ovu prekrasnu umetnost naučila je od majke i od nje povukla umetničku žicu.

Na Izložbi je postavljen i rad “Tajna večera” prema istoimenom remek delu Leonarda da Vinčija, zatim “Devojka sa guskom”, najstariji goblen od pre 160 godina, ali i mnoga druga dela neprolazne vrednosti, koja šalju poruku kroz vreme mladim generacijama. Motivi ovih umetničkih rukotvorina su raznoliki od dece, devojaka, narodnih običaja, događaja i drugo do životinja, geografskih pojmova i prirodnih lepota.

Izložbu su otvorile Nela Ćurić, direktorka Muzeja vinarstva i vinogradarstva, Snežana Zarić, predsednica Udruženja „Ž kao žena i kao Župa“ i dr Vera Stanković, predsednica Kola srpskih sestara, a događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave te brojni posetioci.

Kulturno umetnički program su izveli članovi KUD “Rasina“ i KUD „Frula“ iz Brusa. Brojnu publiku posebno su oduševili najmlađi frulaši i frulašice iz te potkopaoničke opštine, koji su dobili salve aplauza.

Izložba slikarki iz Trstenika organizovana je u Muzejskoj zbirci u tom gradu. Reč je o 14-toj, tradicionalnoj manifestaciji, na kojoj učestvuje 20 slikarki, različitim slikarskim tehnikama, u slobodnoj temi. Izložba traje do 17. marta, a organizator je Klub likovnih stvaralaca Trstenika (KLIS).

Prema rečima dizajnerke Jelene Čuljić, slikarke su različitih profesija – inženjerke, profesorke, radnice, majke, domaćice, koje se slikarstvom bavi iz ljubavi, što je najveća vrednost izložbe.

One svake godine poklanjaju izložbu sugrađankama i sugrađanima. U planu je da izložba putuje po Srbiji da bi se pokrenule žene u drugim sredinama.

Tekst i foto: Ž. Milenković