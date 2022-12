Epidemiolozi apeluju: Vakcinišite decu, sprečimo epidemiju malih boginja!

Zbog alarmantno niskog procenta vakcinisane dece MMR vakcinom, preti nam epidemija malih boginja. Epidemiolozi kažu da male boginje mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija i pozivaju roditelje da vakcinišu svoju decu. Akcija dopunske vakcinacije je u toku i poželjno je da se sva nevakcinisana deca odazovu na vakcinaciju do 31. januara 2023. godine.

Prema rečima doktorke Mirjane Avramović, epidemiološkinje kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, revizijom vakcinalne kartoteke ustanovljen je nizak obuhvat predškolaca MMR vakcinacijom, čak ispod 40 odsto za decu rođenu 2021. godine.

–Oko 1.200 dece predškolskog uzrasta u Kruševcu nije primilo nijednu dozu MMR vakcine- kaže ova epidemiloškinja.

Ističe da je za sprečavanje epidemijskog talasa u osetljivoj populaciji neophodno vakcinisati 95 odsto dece.

–Ove činjenice navode na zaključak da je epidemijsko širenje malih boginja u populaciji predškolaca u vreme aktuelnih događaja u svetu praćenih velikim migracijama, nešto što se sa sigurnošću može očekivati– upozorava Avramovićka.

Uz napomenu da se male boginje vrlo lako prenose i da se sa ovako lošim odzivom otvara put za epidemiju, ova doktorka podseća i na to da osim od malih boginja, MMR vakcina štiti i od zauški koje kod dečaka mogu da dovedu do upale testisa, te od rubeole koja u prva tri meseca trudnoće, ukoliko se trudnica tada zarazi, može da dovede do oštećenja ploda.

Zbog izuzetno niskog obuhvata MMR vakcinom, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje organizovao je sastanak sa predstavnicima vrtića, predškolskog i školskog dispanzera kruševačkog Doma zdravlja i koordinatorima za vakcinaciju Instituta „Batut“.

Predloženo je i da se u narednom periodu u vrtićima sazove roditeljski sastanak na kome će se uputiti apel roditeljima da svoju decu dovedu na imunizaciju MMR vakcinom u najskorijem roku.

U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“ naloženo je da obavezno proveri vakcinalni status deteta prilikom upisa u vrtić, odnosno, da se od roditelja zahteva da pre polaska u vrtić donesu potvrdu sa vakcinalnog punkta Doma zdravlja, da je dete primilo sve vakcine obavezne za uzrast.

–Akcija dopunske vakcinacije MMR vakcinom uveliko traje i poželjno je da se sva nevakcinisana deca odazovu na vakcinaciju do 31. januara 2023. godine, kada ćemo sumirati rezultate– napominje epidemiloškinja Avramović.

Male boginje mogu da dovedu do teških komplikacija pa i do smrti

Morbili (male boginje) se lako šire u kolektivima među decom. Najčešće daju blagu do umerenu kliničku sliku, najčešće komplikacije su dijareja i upala srednjeg uha, ali mogu da dovedu i do teških komplikacija upala pluća ali i upale mozga, ređe i do smrti.

Antivakcinalna kampanja protiv MMR vakcine koja u svetu još uvek traje, dovela do toga da su mnogi roditelji veoma sumnjičavi prema njoj, te zbog toga imamo takozvana odlaganja vakcinacije zbog navodne bolesti deteta, što u nekim slučajevima traje u nedogled.

Važno je istaći i to da veliki obuhvat vakcinacijom pomaže u sprečavanju širenja bolesti, te da se na taj način pruža zaštita i onima koji nemaju imunitet ili ne mogu da prime vakcinu iz određenih razloga.

