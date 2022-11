Proveravamo da su Kruševljani već počeli da razmišljaju o novogodišnjoj noći

Iako do dočeka Nove godine ima nešto više od mesec dana, većina naših sugrađana već počinje da planira gde će i sa kim provesti novogodišnje veče. Zbog epidemiološke situacije, poslednje dve godine nije bilo organizovanih dočeka, te su se mnogi uželeli većih skupova i dobre atmosfere.

Dok će jedni proslavljati u restoranima i kafanama, ima i onih koji će zbog finansijske situacije ostati kod kuće, ali će sa zadovoljstvom ovo veče obeležiti u prazničnoj atmosferi, uz drage ljude i dobru muziku.

– Moje društvo i ja, svake godine već polovinom novembra počinjemo da razmišljamo gde ćemo da proslavimo Novu godinu. Za nas je to važan praznik, volimo da obeležimo to veče uz ljude koji su nam dragi, malo alkohola, dobre hrane i muzike, pa makar to bilo i u kućnom ambijentu – kaže Miloš A. (21)

Za Jovanu D. (25) proslava u restoranu uvek je bolja opcija.

– Uveliko razmišljam o proslavi Nove godine, ima tu nekoliko opcija, još uvek nismo doneli odluku gde ćemo da je provedemo. Uglavnom volimo da to bude u nekom restoranu, a obavezno slavimo i reprizu. Bitno je da smo tada okruženi ljudima koje volimo i da je atmosfera dobra – mišljenja je ova sugrađanka.

Ni Dragana S. ne razmišlja o proslavi u kućnoj atmosferi:

– Otprilike u ovom periodu svake godine počinju pitanja „gde ćeš za Novu?“, pa tako i dečko i ja razmišljamo gde ćemo da je proslavimo. Najverovatnije će to biti sa nama bliskim prijateljima u nekom restoranu, a ako neki dobar pevač bude nastupao na trgu, i to će biti jedna od opcija.

Slično misli i sugrađanin Dejan M. (54) :

– Uveliko razmišljamo o proslavi Nove godine. Volimo da je provedemo sa prijateljima u nekom restoranu, gde ima dosta ljudi i gde je dobra atmosfera. Zbog epidemiološke situacije, prethodne dve godine slavili smo u kućnom ambijentui. Sada će biti drugačije, uželeli smo se gužve i žive muzike.

Iako voli organizovan doček, Milan će ove godine ipak ostati kod kuće:

– Ove godine ćemo najverovatnije pozvati nekoliko prijatelja i sa njima kod kuće proslaviti novogodišnje veče. Zbog finansijske situacije, ne možemo da priuštimo plaćanje karte u restoranu, i sve što ide uz to. Uostalom, najbitnije je sa kim, a ne gde proslavljaš.

I dok je za neke Nova godina praznik koji podrazumeva dobar provod, određeni broj sugrađana to veče doživljava kao i svako drugo.

– Poslednjih 10 godina ne proslavljam Novu godinu i doživljavam je kao i svako drugo veče. Možda je atmosfera u kući nešto drugačija, jer se napolju čuje vatromet i petarde, a i televizijski program je drugačiji. Sve ostalo je manje više isto – utisak je šezdesetpetogodišnje Dobrile.

J. Pavlović