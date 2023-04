Pitali smo: Šta vam smeta u saobraćaju?

Veliki broj kruševačkih kružnih tokova, dobra saobraćajna infrastruktura, ali i mogućnost da se ceo grad “prepešači za tridesetak minuta”, idu u prilog tome da je Kruševac po pitanju saobraćaja naklonjen građanima. No, u terminima odlaska u školu ili na posao stvaraju se saobraćajne gužve, kao u znatno većim gradovima

Mi smo pitali naše sugrađane šta je to što ih nervira u saobraćaju, kao i kako se nose sa takvim situacijama, ukoliko do njih dođe.

Slađan P. (31) kaže da uvek zadrži određen nivo hladnokrvnosti u saobraćaju, te ga ništa ne uzbuđuje, bez obzira na gužvu u gradu.

– Ja se ne nerviram. Kad vidim da je neko leg’o na sirenu, samo iskuliram. U takvim situacijama pustim muziku i prilagodim se uslovima saobraćaja. To bude u onom delu dana kad se ljudi vraćaju s posla, pa kako je za sve, tako je i za mene, ali kad pogledaš Beograd i te veće gradove, tamo je užas. Posle posla, kad nastupi špic, ne možeš za dva sata da stigneš do kuće – rekao je on.

Da su posebno iritantni pojedinci koji nepropisno voze motore, mišljenja je Slaviša V. (47)

– Najgore je kad stigne proleće i krenu motori da vijaju po gradu. To me nervira, jer voze prebrzo, a ne možeš uvek da ih uočiš, pretiču, probijaju se nepropisno kroz gužvu, a još kad vidim da voze bez opreme i kacige, to me dodatno iznervira – rekao je on.

Za neke sagovornike pešaci predstavljaju veliki problem.

– Najviše me na oprez navode pešaci, posebno mi mlađe generacije zaronjene u mobilne telefone i slušalice, niti gleda, niti obraća pažnju i onda ti kao vozač moraš da predviđaš kad će neko sa trotoroara da ti odjednom iskoči pred auto – uz blago ogorčenje, poručuje Milena S. (40).

Pojedini smatraju da parkinzi treba da budu besplatni.

– Parkinga treba da ima više i da budu besplatni, a ne da strahuješ od pauka, pogotovo u centru grada, odnosi pauk, a običan narod se već dovoljno zlopati u životu – istakao je N. K. (35)

Za Marka T. (36) pešaci posebne vrste predstavljaju “problem” u saobraćaju.

– Ne mogu da kažem da me to nervira, ali, svakako, ugrožava saobraćaj. Leti kad dođem do Kruševca da završim neki posao, žene i devojke prolaze, ne zna se koja je lepša. Ako ti malo zaluta pogled, napraviš saobraćajnu nezgodu, dok kažeš piksla – bio je duhovit ovaj sugrađanin.

Sneg u aprilu nije samo iznenadio Kruševljane, nego je i kod mnogih izazvao negodovanje.

– Ujutru umesto da sedneš u kola i odeš na posao, moraš da se peglaš sa snegom, da čistiš, da odmrzavaš stakla i vrlo verovatno zbog toga zakasniš, a zima je već uveliko prošla – rekao je Ognjen P. (25).

V.M.