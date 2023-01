Pokrenuta kampanja za ubrzanu imunizaciju MMR vakcinom

Na sastanku koji je kruševački Zavod za javno zdravlje organizovao sa predstavnicima relevantnih institucija i ustanova, dogovoreno je da se, u okviru svojih nadležnosti, svi angažuju kako bi se ubrazala imunizacija MMR vakcinom, za predškolsku i školsku decu, naročito za najmlađe, do dve godine starosti. Razlog je izuzetno nizak obuhvat ovom vakcinom u Kruševcu i to u trenutku kada je u Srbiji registrovana epidemija malih boginja

MMR vakcina štiti od zauški, rubeola i malih boginja, a da bi se postigao kolektivni imunitet potrebno je da obuhvat vakcinom bude najmanje 95 odsto. Na teritoriji Kruševca obuhvat dece rođene 2021. godine je oko 40 odsto, a oko 1.000 predškolaca nije primilo ni jednu dozu MMR vakcine.

Doktorka Mirjana Avramović, epidemiološkinja, kaže da je dopunska vakcinacija u toku, te da je poželjno da se sva nevakcinisana deca odazovu:

–Presek stanja ćemo uraditi 31. januara i videti koliko je dece primilo vakcinu. U međuvremenu, sa predstavnicima škola, vrtića, zdravstvenih ustanova i nadležnih inspekcija, dogovoreno je da svako u svojoj nadležnosti utiče na to da se poveća obuhvat imunizacijom.

Kako je u Srbiji (u Smederevu) već prijavljena epidemija malih boginja, naša sagovornica navodi da je, imajući u vidu nizak obuhvat MMR vakcinom, te intenzivne migracije i saobraćaj iz svih pravaca svim prevoznim sredstvima, kao i komunikacije među stanovništvom, sasvim izvesno da se lako može desiti „prelivanje“ epidemije prema Kruševcu.

–Male boginje se vrlo lako prenose i sa ovako niskim obuhvatom vakcinacijom otvara se put za epidemiju. Roditelje treba potsetiti da ove boginje mogu da dovedu do ozbiljnih komplikacija, kao i na to da MMR vakcina štiti i od zauški koje kod dečaka mogu da dovedu do upale testisa, te od rubeole koja u prva tri meseca trudnoće, ukoliko se trudnica zarazi, može da dovede do oštećenja ploda – napominje ona.

Prema njenim rečima, mnogi roditelji izbegavaju da vakcinišu dete zbog antivakcinalne kampanje i širewa dezinformacije da MMR vakcina izaziva autizam.

–Kao razlog navode da dete ne može da primi vakcinu zbog neke akutne infekcije. Onda ta infekcija prođe, dete dobije od pedijatra potvrdu da je zdravo i može da se vrati u vrtić, a vakcinu i dalje nije primilo. Onda kada dete ozdravi, pedijatar bi trebalo da preporuči roditelju da se dete odmah vakciniše, o čemu smo i govorili da sastanku – navodi naša sagovornica.

Ističe da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, član 32, kaže da za imunizaciju dece vakcinama iz obaveznog programa imunizacije za uzrast, nije potrebna saglasnost roditelja ili staratelja.

–Ne slažem se da dete treba vakcinisati bez znanja roditelja, ali ova rečenica Zakona jasno govori koliko je imunizacija, obaveznim vakcinama za uzrast, važna za dete. Time što ne žele da vakcinišu svoje zdravo dete, roditelji dovode u rizik obolevanja i mogućih posledičnih komplikacija sopstveno dete, a naročito ugrožavaju onu decu koja iz određenih zdravstvenih razloga zaista ne mogu da prime vakcinu– kaže Avramovićka.

Direktorka PU „Nata Veljković“, Vesna Živković, kaže da je na svim vrtićima postavljeno obaveštenje u kome se roditelji pozivaju da vakcinišu svoju decu.

–Ako roditelj donese potvrdu da dete ne sme da primi vakcinu, mi tu ništa ne možemo, nije u našoj nadležnosti da određujemo ko će da bude vakcinisan, a ko ne. Prilikom upisa u vrtić tražimo potvrdu da je dete pre svega zdravo i sposobno za vrtić, da je primilo MMR vakcinu, s tim da imamo i bebe mlađe od godinu dana. Ta deca u trenutku upisa nisu primila MMR vakcinu. Ipak, preko 95 odsto naše dece od jedne do dve godine starosti je vakcinisano, što znači da većina te nevakcinisane dece nije u našem sistemu- kaže Živkovićka.

Podsećamo, u poslednjoj epidemiji malih boginja u Srbiji, tokom 2017. i 2018. godine registrovano je oko 5.800 obolelih, od kojih je 93 odsto bilo nevakcinisano, nepotpuno vakcinisano ili sa nepoznatim vakcinalnim statusom. Jedna trećina obolelih bila je hospitalizovana zbog težine kliničke slike praćene komplikacijama. U ovoj epidemiji registrovano je 15 smrtnih ishoda među kojima je bilo četvoro dece mlađe od pet godina.

D.P.