Svečana akademija povodom Dana oslobođenja

Povodom 14. oktobra tradicionalno je održana Svečana akademija u Kruševačkom pozorištu. Govor u kom je istakla najvažnije investicije i događaje od prošlogodišnjeg do ovogodišnjeg Dana grada, održala je gradonačelnica Jasmina Palurović. Takođe, prikazan je film koji sumira postignuća Grada u prethodnom periodu, kao i prigodan umetnički program koji je obuhvatio dramske i muzičke tačke

Rekordni budžet, rekonstrukcija otvorenih bazena, izgradnja pasarele, brojne investicije, rekonstrukcije škola i vrtića, deo su gradskih dostignuća koje je Palurovićka ponosno navela. Gradonačelnica se osvrnula i na poplave i štetu koje su one nanele, te način na koji su sanirane.

Dodala je da je danas otvoren novi azil za pse, kao i adrenalinski park, koji su napravljeni po najvećim standardima, a po želji građana. Istakla je i to da se u narednom periodu očekuje rekonstrukcija zgrade Doma sindikata, početak izgradnje naučno-tehnološkog parka, dogradnja aerodroma Rosulje, izmeštanje Kazneno-popravnog zatvora i izgradnja Regionalne deponije u Srnju.

– Od prošlog do ovog oktobra nastavili smo sa ubrzanim razvojem našeg grada. Naša sadašnjost i i budućnost, određene su globalnim izazovima, odgovor na njih je postojanje vlastite vizije, jer onaj koji nema sopstvene vizije razvoja, postaje predmet tuđih želja i interesa. Mi svoju budućnost gradimo u duhu naše bogate tradicije, a istovremeno nastojimo da odgovorimo svih zahtevima modernog doba. Uvereni smo da u tome uspevamo, na zadovoljstvo svih naših građana koji su nam to omogućili i zbog kojih smo ovde. Srbija vodi politiku mira i prosperiteta, a naš rad, rukovođen time, ima strategiju da budućim genracijama ostavi ekonomski jak grad, sa novim projektima, snažnim privrednim razvojem, povećanjem zaposlenosti. Za sve značajne projekte koje sam navela naš grad je imao podršku predsednika i svih resornih ministarstava – rekla je gradonačelnica i dodala da obeležavanjem ovog datuma čuvamo i negujemo osnovne moralne principe slobode i tolerancije, kao temelj društva.

Ministar unutrašnjih poslova, Bratislav Gašić, obratio se prisutnima rekavši da je ovo dan, kada se sećamo predaka koji su ono najvrednije – svoj život, dali za slobodu, i svima nama u amanet ostavili čvrste temelje da u slobodi gradimo i razvijamo Kruševac.

– Kruševljani su nadaleko poznati kao vredni, srdačni i dobri ljudi, rezultati koje je navela gradonačelnica su pokazatelj šta sve može da se postigne u kratko vreme, valjanim, posvećenim i istrajnim radom. Zahvaljujući odgovornoj politici mira i stabilnosti koju vodi predsednik Vučić, Srbija svakog dana krupnim i sigurnim koracima ide ka boljoj budućnosti.

Prosperitet i boljitak se po Gašićevim rečima, vidi u svakom gradu i selu u Srbiji, a ovakva politika, sa još više boljih radnih mesta i generalno povećanim životnim standardom, nastaviće svoj put ka novim projektima. Gašić je rekao i da je Kruševac izuzetno bezbedan grad i da je ponosan na saradnju lokalne samouprave i policijske uprave, jer je ona preduslov za zaštitu građana.

– Od početka ove godine do 3. septembra otkriveno je 316 krivičnih dela u vezi sa drogom, odnosno 122 krivična dela više u odnosu na prošlo vreme. Ovo namerno napominjem, jer protiv ovakve pošasti moramo svi zajedno da se borimo, kao društvo. Dva teška ubistva koja su se nedavno dogodila, osvetljena su akcijom policije u rekordnom roku, za samo nekoliko sati. Bezbednost naše dece je na vrhu prioriteta ministarstva unutrašnjih poslova, u svih 57 osnovnih i srednjih škola, svakodnevno su angažovani polcijski službenici. Oduvek sam znao da moj rodni Kruševac može više, a da ja mogu značajno da doprinesem u tome, tako da gde god da me posao odvede, svaku priliku koristim da razgovaram, planiram i nađem načina da realizujem sve ono što predstavlja napredak i razvoj našeg Kruševca. Moji Kruševljani cene i održavaju sve što smo u gradu postigli, to govori o njihovom ljudskom kvalitetu. Ja sam veoma ponosan i zahvalan njima na takvom odnosu -zaključio je Gašić.

Episkop kruševački Gospodin doktor David Perović, rekao je da Kruševac danas izgleda kao pravi carski grad.

– Slobode bez odgovornosti nema, a kako poznati slobodnog čoveka? Tako što donosi plodove slobode. Dok je slobode, biće i nas, a dok je nas, ona će imati svoju cenu – poručio je episkop.

Događaju su prisustvovali ministar sporta Zoran Gajić, predstavnici pobratimskog grada Stavrosa, Vojske Srbije, odbornici, načelnik Rasinskog okruga, gradonačelnice opština u Okrugu i predstavnici brojnih javnih ustanova i preduzeća.

M. Janković