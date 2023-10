Na Trgu glumaca održana je manifestacija “Otkrivanje prozora sećanja” posvećena Momiru Bradiću, Miliji Vukoviću i Marku Živiću, sa ciljem da se ovi, kao i drugi, ranije postavljeni kruševački glumci, nikada ne zaborave

Radovi na ovom Trgu započeti su pre 10 godina sa željom da Kruševljani budu ponosni na još jedan deo svog grada, a i da se zauvek održi sećanje na velikane našeg glumišta. Prikazani su pomoću slika i bisti svi umetnici koji su doprineli da kruševačko pozorište bude poznato u celom svetu, a danas je ta ideja upotpunjena.

Prozori sećanja otvoreni su Momiru Bradiću, nekadašnjem direktoru pozorišta u Kruševcu, reditelju i glumcu koji je nastupao na scenama širom Srbije, Jugoslavije i čitavog sveta, potom Miliji Vukoviću, prvaku drame kruševačkog pozorišta u kome je proveo ceo životni i radni vek, odigrao je preko 150 uloga, od kojih su čak 130 bile glavne, i Marku Živiću, glumcu i režiseru, koji je svoje prve korake napravio u Domu omladine u Kruševcu, a našem pozorištu se uvek rado vraćao.

– Ovo je jedan od načina da se Kruševac oduži velikim ljudima kojima je naš grad bio u srcu. Kruševac jeste veliki kulturni centar i ovako uči buduće generacije da treba voleti, živeti za svoj grad i on će se jednom za to odužiti. Prozori sećanja su tu kao podsetnik da treba poštovati prošlost, čuvati kulturu, tradiciju i gledati na budućnost, jer je to pogled koji nas određuje i prenosi mladima da po ugledu na ove velikane stvaraju budućnost našeg carskog grada – rekla je Jasmina Palurović, gradonačelnica Kruševca.

Manifestaciji su prisustvovali glumci kruševačkog pozorišta, gradonačelnica Jasmina Palurović, ministar sporta Zoran Gajić, bivši gradonačelnik i sadašnji ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, porodice Bradić, Vuković i Živić, kao i veliki broj sugrađana.

J. S.