Kruševac dobio svoj adrenalinski park

U Kruševcu je danas svečano otvoren moderni adrenalinski park, jedinstven u Srbiji koji nudi raznolike sadržaje za mlade kao što su skejt park, pamp trek staza i teretana na otvorenom. Svečanom otvaranju prisustvovali su Zoran Gajić, ministar sporta, koji je i otvorio adrenalinski park, Bratislav Gašić, ministar bezbednosti, lokalni zvačnici na čelu sa gradonačelnicom Jasminom Palurović, brojni entuzijasti sa biciklima, rolerima i skejtovim, ali i roditelji sa decom

– Posebno sam srećan kada se otvara neki sportski objekat, jer to je nešto što je najvažnije za zdravlje nacije. Obično me ljudi pitaju za medelje, a moj odgovor je da ne može biti medalja na olimpijadama i svetskim prvenstvima ukoliko nema terena za decu. Deca treba svakodnevno da treniraju da bi se napravio kvalitet, prema tome, draga deco, svako od vas ko napravi jedan trening, dođe ovde da se provoza ili da igra neki sport do terena, on je šampion, on je nosilac prvog mesta – rekao je na otvaranju ministar sporta, Zoran Gajić.

Na otvaranju se okupljenima obratio Bratislav Gašić, ministar bezbednosti, koji je najavio renoviranje Hale sportova.

– Nisam planirao danas da dođem, ali videvši vas u ovakvom broju, na ovako lepom danu, želeo sam da vam se pridružim. Kruševac godima unazad radi sve u korist naše dece. Setite se samo kako je ovaj prostor izgledao pre deset godina, mogu da najavim da ćemo krajem sledeće godine renovirati i Halu sportova. Kruševac je veliki grad koji zaslužuje tako nešto – najavio je Gašić i dodao da će Kruševac uskoro dobiti i Istočnu obilaznicu, koja će izmestiti težak saobraćaj iz grada, kao i da će Kruševačka bolnica u narednim godinama biti renovirana.

Gradonačelnica Kruševca, takođe se obratila građanima uz reči da je baš zahvaljujući njihovoj inicijativi ovaj park napravljen i otvoren.

– Sve ono što sadrži ovaj prostor, namenjeno je upravo vama, deci i mladima. Drago mi je da vidim ovoliki broj dece i nadam se da ćete uživati u igri i zadovoljstvu. Grad Kruševac se godinama trudi da upotpuni i unapredi sportsku infrastrukturu, velikim ulaganjima. Želim da u sreći, zdravlju i veselju koristite ovaj sportski program – poručila je Palurovićka.

Kruševački skejteri iz Sportskog udruženja „Pirus“ organizovali su nakon otvaranja Skejt parka tzv. “skate session” na kome su vozili i izvodili trikove zajedno sa brojnim mališanima iz njiove školice skejta, ali i sa skejterima iz drugih gradova u Srbiju, koji su specijalno za ovu priliku došli u Kruševac.

– Naša ekipa „ThisPearCrew“ postoji od 2007. godine, iako je skejtbording krenuo u Kruševcu još devedesetih. Pre par godina smo napravili Sportsko udruženje Pirus i organizovali dve uspešne školice skejta pod pokroviteljstvom Lokalnog akcionog plana za decu i mlade. Ubrzo nakon toga predstavili smo gradu potrebu za novim skejt parkom koja se evo, upravo i realizovala. Trudimo se da sve što organizujemo bude besplatno i dostupno svima, skejt i treba da bude otvorenog tipa. U Kruševcu sada ima stotinak skejtera sa polaznicima naše školice – kaže Miljan Makragić, skejter iz Sportskog udruženja „Pirus“.

Otvaranje novog parka, privuklo je brojne sugrađane, roditelje sa decom koja su došla da isprobaju vožnju bicikala, rolera i skejtera na novom prostoru.

– Mnogo mi se sviđa ovde, bio sam već par puta, dovodila je mama mene i sestru da vozimo trotinet-kaže Miloš S. (9).

Njegova mama, Svetla S. (38) smatra da je ovaj park pun pogodak za Kruševac.

-Verujem da je ovo značajno za ceo grad, ali nama što živimo u Mudrakovcu, ovo mnogo znači jer ovde deca stvarno nemaju gde da se igraju, osim u školskom dvorištu. Baš mi je drago da je otvoren adrenalinsk park, deca se celog leta ovde skupljaju – tvrdi ona.

Podsećamo, kompletna površina Adrenalin parka hektar i po, a ukupna vrednost ove investicije je oko 65 miliona dinara.

