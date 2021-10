Učestvujte u pošumljavanju Kopaonika

Prema godišnjem planu Nacionalnog parka Kopaonik, tokom sledeće godine, predviđena je sadnja 20 hiljada stabala na određenim lokacijama. Hotel Viceroy Kopaonik saopštava da se, u znak podrške u realizaciji ekoloških aktivnosti, pridružuje zajedničkim naporima u cilju zaštite biodiverziteta na planini

Zbog povećanog broja gostiju, smeštaja i ski staza, Nacionalni park nastoji da održi i zaštiti raznolikost biljnog i životinjskog sveta na planini te je tokom sledeće godine planirana sadnja 20 hiljada stabala, u cilju pošumljavanja osiromašenih područja na površini od 50 hiljada metara kvadratnih.

-Kontinuirane akcije sadnje drveća od velikog su značaja, jer utiču na smanjenje emisije ugljen–dioksida i podstiču oporavak prirodnog okruženja. Prvi „ski in, ski out“ rizort sa 5 zvezdica u Srbiji, Viceroy Kopaonik, prepoznao je ovakvu vrstu potrebe i pokrenuo aktivaciju „For the love of the forest“, zahvaljujući kojoj će svi gosti hotela imati priliku da doprinesu očuvanju životne sredine. Za svaku rezervaciju koja uključuje najmanje 3 noćenja, biće posađeno po jedno drvo. Na taj način, svi budući posetioci mogu postati deo ove zajedničke akcije usmerene na razvoj šuma i eko-raznolikosti dok uživaju u odmoru, uz dodatni poklon od 100 evra kredita za usluge po želji u The Spa by Viceroy -saopštio je Viceroy Kopaonik.

Iz te kompanije podsećaju da su i samom izgradnjom na mestu gde se prethodno nalazila nekorišćena zgrada i simboličnom sadnjom smrče sa predstavnicima Nacionalnog parka, koja je obeležila njegovo otvaranje, podstakli očuvanje „Planine Sunca”.

Podsećaju na mogućnost odmora u tom hotelu, na prostrane sobe i nezaboravno gastronomsko putovanje u restoranu Mountain Kitchen i Pique ski baru, potom jedinstveni wellness sadržaj u sveobuhvatnom spa centru hotela – The Spa by Viceroy. Jedinstvenu uslugu i pogodnosti, kao i autentične lokalne programe koji će biti u ponudi, potvrđuje i činjenica, kako dodaju, da su gostima na raspolaganju tri prostrane sale za sastanke, idealne za organizovanje team building-a i poslovne dogovore, đakuzi na otvorenom, skijašnica i Generation V dečji klub.

-Rezervišite svoj boravak na vreme i doprinesite šumama Kopaonika, kako biste i ubuduće nastavili da uživate u svežem vazduhu i pejzažima koji oduzimaju dah, kao i predelima sa velikim brojem četinara po kojima je Srebrna planina prepoznatljiva – poručuju iz te kompanije.

