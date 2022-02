Sneg pada, putevi prohodni

Sneg koji je noćas počeo da pada na području Kruševca prema jutarnjim merenjima kruševačke Meteorološke stanice stvorio je snežni pokrivač visine od oko 7 centimetara. Jutarnja temperatura kretala se oko nule, dok je dnevna jedan stepen u plusu. Saobraćajbnice su uglavnom prohodne, ali je potreban oprez u vožnji, poručuju putari

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća od noćas su na terenu. Oko 3 časa izvezena je mehanizacija, a od jutros su tu i radnici koji ručno uklanjaju sneg sa javnih površina, parkova, trotoara, prilaza zdravstvenim objektima, školama, autobuskim stajalištima, institucijama od javnog značaja. Ovo preduzeće održava i 39 gradskih ulica, a po nalogu komunalne inspekcije i Štaba za vanredne situacije uključuje se i u čišćenje drugih saobraćajnica.

U Javnom komunalnom još kažu da zbog toga što se sneg topi, do sada saobraćajnice i javne površine nisu posipane solju, ali da će u popodnevnim časovima početi zbog mogućih niskih večernjih temperatura i opasnosti od stvaranja poledice.

Iz Kruševacputa javljaju da snega na kolovozu ima na svim putevima, ali da su svi putni pravci prohodni. Ekipe i mehanizacija ovog preduzeća je takođe na terenu i nepekidno radi na raščišćavanju.

Na putnom pravcu prema Kopaoniku ima oko 5 santimetara ugaženog snega, srećom nema vetra, pa nema ni nanosa, a za ovu deonicu važi obavezna upotreba lanaca i zabrana kretanja kamionima sa prikolicom i šleperima.

Autobusi Jugoprevoza saobraćaju po redu vožnje, a zbog snega na kolovizu skraćene su linije zaa Mali Šiljegovac do Novog Sela, za Bovan do Pasjaka i za Stanci do stanice Topola. U Jugoprevozu kažu da je jutros bilo kašnjenja autobuskih polazaka do deset minuta, ali da je sada ono svedeno na svega nekoliko minuta, te da imaju obećanje putara da će i deonice na potezu Tekija, Cerove i Bagdale biti uskoro raščišćene, kao i da će početi posipanje saobraćajnica solju.

N.B.