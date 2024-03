Sutra i prekosutra izmenjen režim saobraćaja

Zbog održavanja Kruševačkog polumaratona ovog vikenda promeniće se režim saobraćaja u centru grada. U Vidovdanskoj ulici od Trga kosovskih junaka do Takovske, saobraćaj će biti zabranjen za sva vozila osim onih s prvenstvom prolaza od 16h u subotu do 16h u nedelju. Takođe, zabrana će biti u Nemanjinoj ulici, od Gazimestanske do Kosovske, i u delu Kosovske od ulice Kralja Aleksandra Ujedinitelja do Slobodišta, od 18h u subotu do 16h u nedelju.

Privremenih obustava saobraćaja biće i u Kosovskoj, Ulici kralja Aleksandra Ujedinitelja, Slatinskoj ulici, Slobodana Jovanovića, Hajduk Veljkovoj, Poručnika Božidara, na Trgu Kosturnica u delu od Ulice poručnika Božidara do Dositejeve, u Dositejevoj, na Trgu fontana (od ulice Konstantina Filozofa do Vidovdanske), potom u Vidovdanskoj u delu od Trga fontana do Topličine, na Trgu Kosovskih junaka, u ulici Majke Jugovića, Kosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Majke Jugovića, pa u Balkanskoj od Brijanove do Trga kosovskih junaka i u Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića radi održavanja polumaratona.

U toku ove privremene obustave, autobuska stajališta će biti privremeno ukinuta, a zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje u ulicama koje su deo trase polumaratona.

T.S