Učenice kruševačke Gimnazije među 20 najboljih ekipa u Evropi

Učenički preduzetnički tim iz Gimnazije iz Kruševca, pod mentorstvom profesorke Marije Urošević, pobednik je republičkog takmičenja a na evropskom nivou se plasirao među 20 najboljih

U organizaciji JA Europe (Dostignuća Mladih Evrope) I Johnson & Johnson kompanije, održano je on line takmičenje srednjoškolaca Evrope STEM EDU Hack 2.0 iz oblasti preduzetništva i STEM nauka. Za ovaj događaj stiglo je preko 250 prijava iz cele Evrope. Iz Srbije je konkurisalo 5 timova iz srednjih škola među kojima je bio i tim Gimnazije Kruševac.

– Svaki tim je poslao video koji je trebao odgovoriti na zadatu temu „Science at home“, popuniti upitnik i proslediti odgovor zašto se prijavljuje na učešće. Kriterijumi biranja timova su bili: kvalitet i utemeljenost snimljenog videa, engleski jezik, inovativnost u pristupu – kaže profesorka Marija Urošević.

Tim Gimnazije u sastavu Iva Nikolić, Nina Mićić i Mina Lilić (Prirodno matematički smer III 8), pod mentorstvom profesorke Urošević, izabran je u 20 najboljih timova Evrope za učešće. Tema takmičenja je otkrivena 28. januara: „Kako farmaceutsku industriju učiniti održivom uz pomoć inovativnog rešenja, koje će unaprediti sledeće aspekte: hiperprodukcija, pakovanje, otpad, očuvanje životne sredine i ostale probleme farmaceutske industrije uz pomoć tehnologije i nauke.“

Devojke su imale na raspolaganju dva dana za rad sa mentorima iz kompanije Johnson & Johnson na platformama Microsoft Teams, Mural i Zoom. Drugog dana su predstavile svoje rešenje preko direktnog video uključivanja sudijama iz poslovnog sveta. Kriterijumi ocenjivanja su bili: kvalitet prezentacije, inovativnost rešenja, timski duh i biznis model.

– Ideja našeg tima se fokusirala na problem konzumiranja više lekova u isto vreme za različite zdravstvene probleme, problem koji nije dovoljno istražen i koji ima ogromne posledice na zdravlje ljudi. Ponuđeno rešenje: istraživanjem efekata različitih lekova koji se konzumiraju u isto vreme (protiv bolova, antibiotici, suplementi i dr), doći do pakovanja koje sadrži u zavisnosti od dijagnoze pacijenta lekove u odgovarajućoj količini koji se mogu kombinovati zajedno, ali da ne da ugrožavaju zadravlje ili poništavaju efekte uzimanja lekova. Ovim rešenjem se modifikuje problem hiperprodukcije lekova, otvara jedna od najvažnijih tema efekata konzumacije na neželjenje efekte po zdravlje ljudi kao i izgradnja poverenja u farmaceutsku industriju – istiće Marija Urošević.

Tim Gimnazije je plasmanom u 20 najboljih srednjoškolskih timova Evrope ostvario fantastičan rezultat. Na pijedestalu ovog evropskog događaja iz preduzetništva i STEM oblasti (science, technology, engineering and mathematics) našli su se: prvo mesto Rusija, drugo Izrael i treće mesto Rumunija. Na takmičenju su učestvovali timovi iz Irske, Češke, Grčke, Kipra, Srbije, Rusije, Izraela, Velike Britanije, Rumunije, Moldavije, Mađarske, Nemačke, Španije, Norveške, Litvanije, Turske, Finske, Italije, Albanije i Francuske.

Veliku zahvalnost tim Gimnazije duguje organizaciji Dostignuća Mladih Srbije, koja je učešćem svoje kancelarije iz Beograda, omogućila da mlade Kruševljanke budu deo ove evropske manifestacije.

Ž. Milenković

Učenice kruševačke Gimnazije među 20 najboljih ekipa u Evropi

