U protekla dva dana u Rasinskom okrugu korona virus je potvrđen kod još 26 pacijenata te su do sada u našem Okrugu od tog virusa obolela 333 lica. Tokom 48 sati zabeleženo je 12 novih slučajeva oboljevanja u Kruševcu te je u našem gradu korona do sada potvrđena kod ukupno 250 pacijenata. Značajan rast broja obolelih zabeležen je u Aleksandrovcu gde ih je u ovom periodu 12, odnosno do sada ukupno ima registrovanih 39 slučajeva. Još dva pacijenta sa koronom potvrđena su u Trsteniku i sada na području te opštine ima šest osoba sa tim virusom. U Ćićevcu je broj potvrđenih slučajeva nepromenjen – 9, kao i u Brusu gde ih je troje

Podaci nadležnih službi pokazuju da je od početka epidemije od posledica korona virusa u Rasinskom okrugu preminulo 28 lica, 19 muškaraca i 9 žena. Najviše umrlih je iz Kruševca 15, od kojih je 12 muškaraca i 3 žene, potom iz Varvarina 7, među kojima su bila 4 muškarca i 3 žene. Preminule su i 3 osobe iz Trstenika, jedan muškarac i dve žene, te 2 muškarca iz Ćićevca i žena iz Aleksandrovca.

Od početka epidemije iz Rasinskog okruga je na analizu je poslato ukupno 2007 uzoraka.

J.B.

U Okrugu obolelo 333 ljudi, preminulo 28

