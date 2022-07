Sa Draganom Antićem do tri medalje u Bugarskoj

Srpski juniorski reprezentativci, predvođeni trenerom iz Kruševca Draganom Antićem, osvojili zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju na međunarodnom turniru u badmintonu koji je održan u Haskovu

U bugarskom gradu Haskovo održan je međunarodni turnir za igrače do 13 i do 15 godina. Srpski reprezentativci nastupali su u muškoj i ženskoj, kao i u konkurenciji ženskih parova, gde su izvojevali čak tri medalje.

Reprezentaciju mlađih kategorija predvodio je kao trener Kruševljanin trener Dragan Antić kruševačkih Zmajeva, koji je zadovoljan igrom juniora, budući da su ovi mladi igrači tek u 2022. godini počeli sa redovnim nastupima na međunarodnim takmičenjima, a sa svakog su Srbiji doneli medalje.

– Primetan je napredak naši reprezentativaca u kategoriji do 13 i do 15 godina. Iz turnira u turnir kvalitet igre se popravlja, nastupi su im sve sigurniji i uspevaju da iznesu teret velikih takmičenja. Još jednom se pokazalo koliko je bitno iskustvo i učešće na što većem broju takmičenja kako bi došli do svoje prave igre. Prostora za napredak i još bolje rezultate itekako ima – izjavio je Antić, koji trenira i kruševačke “Zmajeve”, nakon turnira u Haskovu.

Što se rezultata naših reprezentativaca tiče, seriju uspešnih rezultata u 2022. nastavio je i ovoga puta jedan od najperspekitvnijih juniora Srbije Aleksa Radovanović, koji je zauzeo tron među igračima do 13 godina u konkurenciji dečaka pojedinačno. U konkurenciji žena pojedinačno do 15 godina, Teodora Latas osvojila je srebrnu medalju, a sa saigračicom iz kluba Andreom Bogojević izvojevala je bronzanu medalju u konkurenciji ženskih parova u istoj kategoriji.

S.M.