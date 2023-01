Predstavljamo najbolje sportiste: Marija Sudimac, najuspešnija seniorka Kruševca

Badmitonistkinja, Marija Sudimac, odlikovana je priznanjem najuspešnije seniorke našeg grada. Iza ovog priznanja stoji veliki i mukotrpan rad, koji je doneo izvanredne sportske rezultate, kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou. Ova dvadesetogodišnjakinja, badmintonom se bavi skoro 14 godina. Trenutno je 176. na Svetskoj rang listi, što je njen najbolji rezultat do sada. U juniorskim danima osvojila je dosta medalja na internacionalnim turnirima, a izdvaja se bronzana, na Evropskom juniorskom prvenstvu 2020. godine.

Bez obzira što je nekoliko godina unazad dobijala priznanja najuspešnije sportiskinje u svojoj kategoriji, njoj ova nagrada i te kako znači, naročito zbog motivacije za postizanje novih i boljih rezultata u seniorskoj konkurenciji.

– Već par godina unazad dobijam nagradu za najuspešniju sportistkinju grada Kruševca i, zaista, izuzetno mi je drago što je naporan trud i rad ispraćen od strane Sportskog saveza grada Kruševca i ovim putem želim da se iskreno zahvalim na tome. Ovakva vrsta priznanja me dodatno motiviše u daljem napredovanju. Prethodne godine sam osvojila bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u Oranu u dubl konkurenciji, zlatnu medalju na državnom prvenstvu u singlu, mešovitim i ženskim timovima, kao i bronzanu medalju na internacionalnom seniorskom turniru u Bugarskoj, a ove godine ću se potruditi da taj rezultat nadmašim – rekla je Sudimac.

Da se radi o ozbiljnom profesionalnom sportu, a ne o njegovoj rekreativnoj dimenziji, potvrđuju trenažni procesi kroz koje Marija prolazi:

-Nedeljno imam 12 treninga, uz dodatne sportske obaveze kao što je razgovor sa sportskim psihologom i slično. Pripreme obuhvataju rad na terenu (taktička, tehnička i kondiciona priprema), zatim rad u teretani i rad van terena (psihološki deo), tako da su mi u toku priprema dani ispunjeni skoro samo badmintonom. Naravno, održavaju se i kampovi, kako nacionalni tako i internacionalni, gde dodatno razmenjujem iskustva sa ostalim profesionalnim igracima – ističe ona.

Presudnu ulogu u njenom opredeljenju za badminton, imao je trener badminton kluba „Zmajevi“, Dragan Antić.

-On je ujedno bio moj učitelj u školi. On je prepoznao talenat i predlozio mi da počnem da treniram badminton. Od prvog dana kada sam zakoračila na teren, znala sam da je to ono čime želim da se bavim. Zaista sam zahvalna treneru što me je od prvog dana usmeravao u dobrom pravcu – istakla je ona.

