TRY ALL SPORT – projekat za respekt

U svečarskoj atmosferi i prelepom ambijentu restorana Bagdala potpisani su prvi ugovori o donaciji Trayal korporacije kruševačkim košarkaškim klubovima Napredak junior, Kruševac i Bagdala. Komisija u sastavu: Vladan Gašić, Vladimir Arsić, Valetina Vasić, Milan Jevtić i Sanja Marković odobrila je ovim klubovima tražena sredstva. Nisu skrivali radost mlade sportistkinje i sportisti, ali i čelnici njihovih klubova…

Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal korporacije u svečanom činu je poručio:

– Projekat TRY ALL SPORT pokrenula je Trajal korporacija obećanjem da će donirati, odnosno uložiti u kruševački sport milion evra, pored onih donacija koje imamo prema klubovima, koji su već dokazali da vredi ulagati u njih. Do prošle godine imali smo samo FK Napredak u najvišem rangu takmičenja, a onda su uz našu malu pomoć i rukometašice stigle do elite. I to nam je bio signal, da uz takvu podršku i ostali klubovi mogu da napreduju. Zbog toga je oformljena komisija, koja je uputila poziv klubovima, ne da bismo im samo opredeli neka sredstva, već smo tražili programe i elaborate, sa planom razvoja klubova u dugoročnom periodu. I ta sredstva će morati da opravdaju, rezultatima pre svega seniorskih timova, odnosno ulaskom u viši rang i omasovljenjem.

Uz zahvalnost poslovnim partnerima, članovima Komisije koji su danonoćno u sportu, kao i gradonačelniku Ivanu Manojloviću, koji je podržao projekat TRY ALL SPORT Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal korporacije je poželeo košarkašicama i košarkašima uspeh u predstojećim izazovima na terenu.