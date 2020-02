Rezultati ankete o prosečnim kruševačkim primanjima: Sit gladnom ne veruje?

Tokom ankete, sprovedene na fejsbuk stranici krusevacgrad, u kojoj smo pitali da li Kruševljani zarađuju 47.932 dinara, što je bila prosečna plata u novembru, građani su, osim što su glasali sa DA ili NE ostavili i dvadesetak komentara. „Da, zarađuju svi Kruševljani koji su pobegli iz Kruševca… nažalost…“ „Kao penzioner van tokova sam finansijskih proseka, ali ako statistika kaže tako verujem da jeste“. „Ako statistika kaže tako, šta je tu sporno? Jedan rukovodeći organ ima pet prosečnih plata, a ono što je najbitnije, u prosek ulaze samo isplaćene plate, ne i one koje kasne!!!“ „Ogromna većina ima polovinu tog proseka…“ „Laž, ortodoksna laž! Krenimo po platnim listićima i pregledajmo.“ „Ko su ovi u ovih 76 odsto koji misle da je ovo tačno?! Botovi, mnogo ste jadni!!! „ Direktiva, tugo naša“ „Imaš škole, bolnicu, opštinu, sud, policiju, okrug, sve to ulazi u prosek.Tako da jeste tačno. Pogledaj samo neke tekstove na portalima tipa B92, niko ne može da napravi veštačku većinu na komentarima. Tako ni ovde ne može ako većina to stvarno ne misli“. „Sve to što si pobrojao je budžet, a gde su radnice marketa i mnogo sličnog.“ „To ne može da bude istina….ali navikli da nas lažu pa nas lažu.“ „Ja bih lično voleo da imam toliku platu…“ „Mislim da je tačno“ „ Ne verujem.“ „Ne, to nije istina.“