Privremena obustava saobraćaja tokom obeležavanja Vidovdana

Gradska uprava je donela odluku o privremenoj obustavi saobraćaja na više lokacija u užem gradskom jezgru tokom 27. i 28. juna

Povod je obeležavanje Vidovdana i organizovanje svečanog defilea pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te će zabrane važiti u sledećim terminima:

Petak, 27. jun, od 8 do 16 sati biće zatvoren Trg kosovskih junaka (osim kraka Balkanske ka Gazimestanskoj) i Vidovdanska ulica (od Takovske do Trga), a od 16 do 19 časova zabrana se proširuje na Trg Kosturnica, Dositejevu, Trg fontana, Vidovdansku (od Lomine), Gazimestansku, Balkansku i brojne raskrsnice koje vode ka centru grada.

Od 27. juna u 16 do 28. juna u 14 sati biće zatvoren Trg kosovskih junaka, deo Balkanske (od Čolak Antine), kao i Vidovdanska (do Takovske).

Subota, 28. jun, od 7 do 14 sati – obustava saobraćaja na Gazimestanskoj (do Trga), Balkanskoj, Vidovdanskoj i Trgu kosovskih junaka.

Iz Gradske uprave ističu da je neophodna izmena saobraćaja u navedenom periodu, jer se tada očekuje prisustvo većeg broja građana, te se zbog toga ne može realizovati uobičajeni tok saobraćaja.

Tokom trajanja zabrana, autobuski saobraćaj će biti preusmeren na ulice Jug Bogdanovu i Dušanovu, a stajališta u zoni obustave neće biti u funkciji.