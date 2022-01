Prijavljivanje za glasanje van glasačkog mesta nemoćnih i sprečenih lica

Lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da se pojave na glasačkom mestu u nedelju, to mogu prijaviti Gradskoj izbornoj komisiji, kako bi im bilo mogućeno da glasaju direktno, ili u slučaju kovida putem posrednika, od svoje kuće

– Glasač koji nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može to da obavi van glasačkog mesta. Nemoćnim i sprečenim licem smatra se osoba sa invaliditetom, nemoćno staro lice i lice koji iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da dođe na glasačko mesto, što podrazumeva i kovid pozitivno lice – saopštila je Gradska izborna komisija grada Kruševca, povodom republičkog refereduma raspisanog za nedelju, 16. januar.

O tome da nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu, sugrađanin može da obavesti Gradsku izbornu komisiju danas (14. januar), sutra (15. januar) od 8 do 20 časova, i u nedelju (16. januar) do 11 časova. To može učiniti putem telefona, na brojeve 037/414-753 i 037/414-736.

Takođe, u nedelju do 11 časova, sugrađanin koji nije u mogućnosti da glasa može uputiti drugo lice da se javi glasačkom odboru na glasačkom mestu.

Prilikom prijave da niste u mogućnosti da glasate na glasačkom mestu potrebno je navesti ime i prezime, JMBG, adresu i prebivalište, kontakt telefone, kao i razloge zbog kojih niste u mogućnost da glasate na glasačkom mestu.

Glasanje van glasačkog mesta može se obaviti samo na teritoriji koju obuhvata to glasačko mesto. Takođe, lica koja zbog prirode posla koji obavljaju ne mogu da se pojave na glasačkom mestu ne smatraju se nemoćnim i sprečenim, te se na njih ova odluka ne odnosi.

