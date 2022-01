Na referendumu građani Kruševca i okoline glasaju na 130 mesta

Pravo da na referendumsko pitanje u nedelju, 16. januara, odogovori ima 107.272 punoletnih građana koji žive na teritoriji koja pripada Kruševcu (grad i sela). Glasačka mesta su otvorena od 7 do 20 časova.

Referendumsko pitanje glasi „Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“, a sam akt o promeni Ustava predlaže promenu sistema izbora sudija i tužilaca. Referendum o promeni Ustava, koji je Narodna skupština raspisala 30. novembra 2021. godine, odnosi se isključivo na delove ustava koji se tiču sudstva.

Da bi referendum uspeo potrebno je da više od 50 odsto od broja izašlih birača odgovori pozitivno, a uspeh referenduma ne zavisi od procenta izašlih na glasališta.

Ono što ovo glasanje čini specifičnim jeste kovida. I ranije je postojala mogućnost da glasaju građani koji iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da se pojave na glasačkom mestu, kao što su osobe sa invaliditetom. Sada je predviđeno da na teren odlaze tri člana izborne komisije. Oni dolaze ispred kuće ili u hol zgrade osobe u izolaciji, a zastupnik tog glasača izađe ispred, pokaže ličnu kartu glasača na uvid, a s obzirom na to da glasač ne sme da napusti dom, njegov zastupnik popuni svu potrebnu glasačku dokumentaciju umesto njega.

Gradska izborna komisija je ranije saopštila da glasač koji nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu treba daobavesti Gradsku izbornu komisiju najkasnije do nedelje u 11 časova. To može učiniti pozivom na brojeve 037/414-753 i 037/414-736. Takođe, u nedelju do 11 časova, sugrađanin koji nije u mogućnosti da glasa može uputiti drugo lice da se javi glasačkom odboru na glasačkom mestu.

Glasanje van glasačkog mesta može se obaviti samo na teritoriji koju obuhvata to glasačko mesto.

