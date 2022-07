Vreme kad su fudbaleri Napretka delili autograme

U neka prošla vremena u Fudbalskom klubu Napredak iz Kruševca, za 75 godina postojanja, igrači su bili omiljeni u svim gradovima bivše Jugoslavije. Rado su punili tribine gde su gostovali crveno-beli iz grada pod Bagdalom, nagrađivali ih aplauzima, bili su na meti fotografa i autora sportskih karikatura. Godinama, međutim, sve je palo u zaborav.

Portal obelodanjuje da je bivši fudbaler Napretka Saša Antić, pre deceniju i po, na primer, jedini podario autogram jednoj obožavateljki na zapadnoj tribini stadiona Mladost. Bilo je to na utakmici Napretka i Vojvodine i od tada do danas autogrami su, za one koji brane boje ovog , kluba prošlost. Saša Antić se rado seća tog događaja i svoje uspešne karijere.