Poslednja izmena protivepidemijskih mera: Trgovinske radnje izuzete iz ograničenja rada do 18 sati

Od utorka (24.novembar), prema novoj odluci, do 18 sati radiće tržni centri ukoliko imaju ugostiteljske objekte, marketi ukoliko imaju ugostititeljski objekat, kafići, barovi, restorani, hotelski restorani, kladionice koje pružaju ugostiteljske usluge, kazina, igraonice za decu.

Navedeno ograničenje trajaće do pet časova narednog dana, a od ove mere izuzete su apoteke, dostave hrane, delovi benzinskih stanica za naplatu i točenje goriva i privredni subjekti koji rade i treću smenu .

Od utorka, nošenje zaštitne maske biće obavezno u zatvorenom prostoru, u otvorenom onda kada se ne mogu izbeći međuljudski kontakti, a Štab je naložio i kontinuiranu kontrolu nošenja maski.

Zabranjuje se i svako javno okupljanje više od pet osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a od ove mere izuzete su radne organizacije, škole, prodavnice, tržni centri i slični objekti, za koje važi propisano ograničenje broja prisutnih osoba u odnosu na kvadraturu objekta.

Štab je odlučio i da se zabrani organizovanje svadbi, rođendana i krštenja u ugostiteljskim objektima i dečijim igraonicama , kao i sve sportske i druge manifestacije zabavnog karaktera. Zabranjuje se i održavanje proba hora, folklora i plesova.

U ugostiteljskim objektima za stolom ne može biti više od dvoje ljudi, uz poštovanje obavezne distance od dva metra između stolova.

Poslodavci su dužni da za goste obezbede dezinfekciona sredstva koja će lako biti dostupna, a na ulazu u objekte obavezne su dezobarijere.

Preporuka Štaba je da sve obrazovne ustanove svoj rad organizju prema trenutnoj zdravstveno epidemiološkoj situaciji , te da nastave sa poštovanjem svih propisanih epidemioloških mera .

Jedna od mera, a što je i preporuka Kriznog štaba, je da se svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta, omogućiti rad od kuće.

Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“ naloženo je da sprovede sve mere zaštite u skladu sa uputstvima nadležnog ministarstva, uz preporuku roditeljima da čuvanje dece, ukoliko je moguće, organizuju mimo vrtića.

Štab je naložio i strogu kontrolu poštovanja mera u javnom prevozu a koje podrazumevaju obavezno nošenje maske i ograničenje broja putnika u vozilu gradskog prevoza, na polovinu deklasiranog kapaciteta vozila.

Licima koja nemaju masku zabranjuje se ulazak u vozilo javnog prevoza, a raspored putnika u autobusu treba da bude takav da svako drugo sedište bude prazno.

Vozači taksi vozila u obavezi su da nose zaštitne maske i rukavice, a svako taksi vozilo mora da ima zaštitnu pregradu, radi distanciranja od putnika u vozilu.

Autobuska i železnička stanica radiće po jasno utvrđenom rasporedu voznog reda uz strogo poštovanje svih epidemioloških mera, stalno dostupnim dezinfekcionim sredstvima, te dezinfekcijom stanice minimum dva puta dnevno.

Zabranjuje se i rad zatvorenih i otvorenih bazena, SPA i velnes centara, s tim da se zabrana upotrebe bazena ne odnosi se na profesionalni sport i upotrebu u svrhu lečenja.

U parkovima, dečjim i sportskim igralištima i tokom vežbanja na otvorenom prostoru, dozvoljeno je okupljanje do pet osoba, osim za one koji žive u istom domaćinstvu.

Od utorka, u kozmetičkim, frizerskih i salonima lepote obavezno je nošenje zaštitne maske, vizira i rukavica.

Obustavljaju se treninzi kolektivnih sportova i sportova sa kontaktom, a kada su u pitanju rekreativci u zatvorenom prostoru, najviše ih može biti pet, uključujući i trenera.

Svim javnim objektima naloženo je da minimum jednom dnevno obave dezinfekciju, što je ujedno i preporuka za stambene zgrade.

Naložena je i stroga kontrola sprovođenja kućne izolacije, samoizolacije, te svih ostalih protivepidemijskih mera koje su na snazi.

Štab je naložio da se nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom, sa akcentom na vozila javnog prevoza i objekte koji su izuzeti od mere ograničenja radnog vremena i rade i posle 18 časova.

Sve navedene mere stupaju na snagu od utorka (24. novembar) i važiće deset narednih dana.

D.P.

Poslednja izmena protivepidemijskih mera: Trgovinske radnje izuzete iz ograničenja rada do 18 sati

