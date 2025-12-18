Planovi i rešenja nadležnih za manje gužve u gradu (2): Saobraćajna studija grada Kruševca

Na jednoj od ovogodišnjih sednica Skupštine Grada Kruševca (iz maja meseca) usvojeno je nekoliko tačaka koje se tiču urbanističkih planova. Jedna od njih jeste predlog odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana (GUP) „Kruševac 2035“

Trenutni GUP je predviđen da važi do 2025. godine i važiće do donošenja sledećeg plana. Kako je istakao Vojkan Tutulić, glavni gradski urbanista, GUP predstavlja strateški dokument, te nema izvršnu moć već samo usmerava dešavanja i postupanja u prostoru za period za koji se donosi.

– Vremenski horizont koji je ustaljen u praksi je nekih desetak godina i trebalo bi da se brine o širem području Grada, što je negde oko 75,4 km2 – prigradska naselja i centralno gradsko jezgro.

Za potrebe izrade ovog plana radiće se razne studije, u skladu sa trenutnim tendencijama u društvu – tehnici, tehnologiji, elektrifikaciji saobraćaja…

– Jedna od važnijih studija koje ćemo raditi biće saobraćajna studija grada Kruševca koja do sada nije rađena, a jako je bitna stvar i obuhvatiće gužve u saobraćaju, parkiranju… Planska rešenja koja su sadržana u našem strateškom dokumentu, potrebno je da potvrdimo i modifikujemo u skladu sa rezultatima koje ćemo dobiti iz te studije.

Obavezna je studija zaštite građevinskog nasleđa, studija prirodnog nasleđa… To su neke novine u našem GUP-u.

Tutulić je dodao da izrada nacrta plana traje 12 meseci, a kasnije će biti podložan sudu javnosti i građani će aktivno moći da se uključe u izradu tog plana, svojim idejama i predlozima, kako bi se dobio jedna plan koji će pružiti osnovne pravce razvoja grada.

Građani međutim, burno reaguju na promene režima saobraćaja, ističući da se u nekim delovima grada saobraćaj zbog velikog broja vozila već odvija otežano a da im promena režima saobraćaja ništa ne olakšava, već znatno otežava kretanje automobilima i parkiranje. Naročito veliki broj reakcija stigao je redakciji Novine Grad od građana koji žive na Bagdali, zbog toga što, kako kažu, ne mogu više da parkiraju vozila ispred svojih kuća i što je otežan prilaz vozilima za odvoženje smeća.

Glavni gradski arhitekta Vojkan Tutulić o tome je rekao da je izrada svakog urbanističkog plana demokratski proces u kome poslednju reč ima struka, te detaljno objašnjava samu proceduru tokom koje građanstvo ima priliku da daje svoje sugestije.

– Tokom ranog javnog uvida, koji je trajao 15 dana, građani su imali priliku da vide prvu generalnu namenu nekog plana u grubim crtama. Nakon toga, uređivač pravi nacrt plana koji kasnije ide Gradskoj komisiji za planove na uvid. Komisija daje zeleno svetlo da se takav plan, uz manje ili veće prepravke, da sudu javnosti na uvid. Zatim se kroz lokalne elektronske i štampane medije oglašava kada i gde će se održati javni uvid i javna prezentacija. Tada građani svoje primedbe i sugestije mogu ponovo da dostave, kao i za vreme ranog javnog uvida, nakon čega uređivač ima obavezu da na svaku primedbu da svoj stav, te da ga obrazloži sa stručne strane – da li ga prihvata, ne prihvata, u kom delu i zbog čega. Nakon toga Komisija za planove Grada postupa prema svim tim primedbima, te potom Komisija uvodi zaključak na osnovu kojeg uređivač i postupa. Ukoliko ima značajnijih pomeranja u odnosu na predloženi nacrt, praksa je Grada da mi ponovimo javni uvid što traje dodatnih mesec dana.