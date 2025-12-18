Skupština Sportskog saveza Kruševca zakazana za 25. decembar

Redovna godišnja Skupština Sportskog saveza grada Kruševca biće održana u četvrtak, 25. decembra 2025. godine, u velikoj sali Narodnog muzeja u Kruševcu, sa početkom u 18 časova

Skupštinu je, na osnovu člana 31. Statuta, sazvao predsednik Skupštine Sportskog saveza grada Kruševca Saša Stojanović. Na dnevnom redu sednice naći će se izbor radnih tela, razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, kao i izveštaji o radu i nadzoru Saveza.

Članovi Skupštine razmatraće i usvojiti izveštaj Nadzornog odbora za 2025. godinu, kao i izveštaj o radu Sportskog saveza grada Kruševca u tekućoj godini. Posebna tačka dnevnog reda biće razmatranje i usvajanje predloga programa rada Saveza za 2026. godinu.

Sednica će biti zaključena tačkom „Razno“, u okviru koje će biti razmotrena i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sporta u Kruševcu.

Punomoćje za učešće na redovnoj godišnjoj Skupštini dostupno je u okviru zvaničnog poziva Sportskog saveza grada Kruševca na njihovom sajtu.