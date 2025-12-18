Rukometašice Napretka izgubile u finalu Kupa centralne Srbije

Postavljeno: 18.12.2025

Rukometašice Napretka, članovi Super lige Srbije, u finalu Kupa rukometnog saveza centralne Srbije, izgubile su u Kragujevcu od ekipe SPD Radnički, člana Super B lige rezultatom 32:24 (17:13), pa će Kragujevčanke nastaviti takmičenje u osmini finala Kupa Srbije

Kruševljankama sada predstoji da se u potpunosti posvete takmičenju u prvenstvu, koje se nastavlja 24. januara 2026. kada u Kruševcu dočekuju ekipu Rume.

Projić podigao šampionski pehar

