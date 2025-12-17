Bioskop: Konačno „Hajduk u Beogradu“ od sutra i u Kruševcu

Od sutra publiku u bioskopu „Kruševac“ očekuju dva filmska ostvarenja, animirani film „Kantervilski duh“, kao i oočekivani domaći naslov „Hajduk u Beogradu“, koji se nakon ranije najave i odlaganja sada pojavljuje na bioskopskom platnu

Animirani film „Kantervilski duh“, sinhronizovan na srpski jezik, biće prikazivan svakog dana u terminu od 18 časova. Dešava se u Engleskoj krajem 19. veka i prati modernu američku porodicu koja se useljava u staru seosku kuću, nesvesna da je u njoj već tri veka nastanjen duh ser Simon Kantervil. Naviknut da bez problema plaši stanare, ser Simon se ovog puta suočava sa neočekivanim izazovima, jer novi ukućani na duhove gledaju sasvim drugačijim očima.

U večernjem terminu od 20 časova publika će moći da pogleda film „Hajduk u Beogradu“, porodičnu priču rađenu prema jednom od najpopularnijih domaćih književnih serijala za decu. Glavni junak, Gligorije Pecikoza Hajduk, sa porodicom se seli u Beograd i započinje novo poglavlje života kao učenik odeljenja VIII-5. U pokušaju da se uklopi u novu sredinu, Hajduk balansira između školskih obaveza, prijateljstava i prvih emocija, otkrivajući snagu koja sve može da promeni – ljubav.

Cena ulaznice za obe projekcije iznosi 300 dinara.

Za dodatne informacije, građani se mogu obratiti bioskopu „Kruševac“ telefonom od 9 do 15 časova na broj 037/429-247, kao i od 17 do 20 časova na 037/421-208.