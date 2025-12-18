Međunarodni dan migranata je međunarodni praznik koji se obeležava 18. decembra odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 4. decembra 2000. godine (Rezolucija 55/93), kao posledica velikog i rastućeg broja migranata u svetu. Dana 18. decembra 1990. godine, Generalna skupština je usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica (Rezolucija 45/158)

Ovaj dan se obeležava u mnogim zemljama, međuvladinih i nevladinih organizacijama kroz širenje informacija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama političkih migranata, kao i kroz razmenu iskustava i dizajna akcija kako bi se obezbedila zaštita migranata.

Godine 1997, filipinska i druge organizacije azijskih migranata su počele proslave i promovisanja 18. decembra kao Međunarodnog dana solidarnosti sa migrantima. Ovaj datum je izabran jer je 18. decembra 1990. godine OUN usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica.

Nadovezujući se na ovu inicijativu, 18. decembar je izabran uz podršku Međunarodne organizacije za prava migranata i Upravnog odbora globalne kampanje za potvrđivanje Međunarodne konvencije o pravima migranata i mnogih drugih organizacija — i počeo je da se promoviše krajem 1999. godine za zvanični praznik UN-a, i konačno je proglašen 4. decembra 2000. godine.

UN je pozvao sve zemlje članice UN, međuvladine i nevladine organizacije da poštuju ovaj dan za širenje informacija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama migranata, razmenu iskustava, kao i preduzimanje akcija da se obezbedi zaštita migranata.

Međunarodni dan migranata se najpre vidi kao prilika za priznanje doprinosa koji su napravili milioni migranata privredama zemalja u kojima žive, kao i matičnim zemljama, a drugo kao prilika za promovisanje poštovanja njihovih osnovnih ljudskih prava.

Od 2000. godine, međunarodna zajednica je koristila 18. decembar, Međunarodni dan migranata, kako bi istakla ljudska prava migranata. Uspostavljanje glasova migranata je zajednička tema tokom događaja Međunarodnog dana migranata.