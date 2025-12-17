Projić podigao šampionski pehar

Na Kupu Konfederacija u fudbalu 7, održanom u Rimu, u finalnom delu učestvovale su četiri najbolje reprezentacije: Italija, koja je vicešampion sveta, Rumunija, Severna Makedonija i Srbija, za koju nastupa Josip Projić, trener naše kadetske selekcije

Žrebom je odlučeno da se u polufinalu sastanu Srbija – Rumunija i Italija – Severna Makedonija. Posle izvanredne partije Srbija je pobedila sa 11:0. Doduše, Rumuni su u prvom poluvremenu dobili crveni karton, što je u velikoj meri olakšalo posao našim reprezentativcima. Očekivano, u drugom polufinalu su slavili Italijani – 4:1.

Domaćin Italija, za koju nastupaju nekadašnje velike zvezde Serije A, poput Čerčija, koji je igrao za Romu, kasnije Atletiko Madrid, Moskardelija, branio boje Bolonje, Lečea, De Agostina, bivšeg prvotimca Juventusa, Udinezea, bila je favorit. Odigrali su, međutim, naši reprezentativci fantastično, poveli sa 3:0, a mrežu rivala „načeo“ je Projić. Usledio je preokret, na kraju je utakmica završena 4:4 i pristupilo se izvođenju penala. Projić je bio precizan i sa bele tačke u šestoj seriji, a potom je golman Ranković odbranio penal Italijana i Srbija je osvojila Kup Konfederacija i prvi pehar u fudbalu 7!

Selekciju Srbije ovog leta očekuje Prvenstvo Evrope, koje će biti odigrano u Italiji.