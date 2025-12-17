Projić podigao šampionski pehar

Postavljeno: 17.12.2025

Na Kupu Konfederacija u fudbalu 7, održanom u Rimu, u finalnom delu učestvovale su četiri najbolje reprezentacije: Italija, koja je vicešampion sveta, Rumunija, Severna Makedonija i Srbija, za koju nastupa Josip Projić, trener naše kadetske selekcije

Žrebom je odlučeno da se u polufinalu sastanu Srbija – Rumunija i Italija – Severna Makedonija. Posle izvanredne partije Srbija je pobedila sa 11:0. Doduše, Rumuni su u prvom poluvremenu dobili crveni karton, što je u velikoj meri olakšalo posao našim reprezentativcima. Očekivano, u drugom polufinalu su slavili Italijani – 4:1.

Domaćin Italija, za koju nastupaju nekadašnje velike zvezde Serije A, poput Čerčija, koji je igrao za Romu, kasnije Atletiko Madrid, Moskardelija, branio boje Bolonje, Lečea, De Agostina, bivšeg prvotimca Juventusa, Udinezea, bila je favorit. Odigrali su, međutim, naši reprezentativci fantastično, poveli sa 3:0, a mrežu rivala „načeo“ je Projić. Usledio je preokret, na kraju je utakmica završena 4:4 i pristupilo se izvođenju penala. Projić je bio precizan i sa bele tačke u šestoj seriji, a potom je golman Ranković odbranio penal Italijana i Srbija je osvojila Kup Konfederacija i prvi pehar u fudbalu 7!

Selekciju Srbije ovog leta očekuje Prvenstvo Evrope, koje će biti odigrano u Italiji.

Košarkaši Kruševca pobedili Junior i plasirali se u finale kupa

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. decembar 2025., 13:33
 

Prognoza -
6°C
Apparent: 5°C
Pritisak: 1026 mb
Vlažnost: 74%
Vetar: 0.1 m/s NW
UV-Index: 1.65
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top