Košarkaši Kruševca pobedili Junior i plasirali se u finale kupa

Košarkaši Kruševca nastavljaju ovosezonsko ucešće u kupu.

U polufinalu Drugog stepena kupa Srbije u neizvesnoj završnici košarkaši Kruševca na domaćem terenu pobedili su ekipu Junior (Niš) rezultatom 90:88 (36:45).

Ovom pobedom Kruševljani su se plasirali u finale, koje će kao domaćini odigrati 14. januara naredne godine sa pobednikom drugog polufinalnog susreta, gde se sastaju članovi KLS lige Hercegovac (Gajdobra) – OKK Beograd.

Pobednik finalnog susreta će izboriti učesće na finalnom turniru kupa Radivoja Koraća koje se tradicionalno održava u Nišu sredinom februara.