Ćićevac: Javni poziv za sufinansiranje energetske sanacije kuća i stanova

Postavljeno: 17.12.2025

U skladu sa članom 19. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, raspisan je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ćićevac za 2025. godinu

Neophodne informacije, kao i konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici opštine Ćićeva, ili na prijavnici opštinske uprave.

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

