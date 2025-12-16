Mitropolit David predvodi kulturno – duhovni program u čast Temnićkog natpisa

Opštinska biblioteka Varvarin, uz pokroviteljstvo Opštine Varvarin, organizuje kulturno – duhovni program pod nazivom „Temnićki natpis – 115 godina nasleđa”, koji će biti održan sutra, u Velikoj Sali Opštinske biblioteke Varvarin, sa početkom u 13 i 30 časova

Program je posvećen obeležavanju značajnog jubileja, 115 godina od otkrića i proučavanja Temnićkog natpisa, jednog od najvažnijih spomenika srpske srednjovekovne pismenosti. U okviru manifestacije biće predstavljeni svečani programi u čast Temnićkog natpisa, sa posebnim osvrtom na njegov istorijski, kulturni i duhovni značaj.

Svečanosti će prisustvovati Arhiepiskop i Mitropolit kruševački dr David Perović, kao i jerej Andrija Jelić, paroh kruševački, koji će svojim učešćem dati poseban duhovni pečat ovom događaju.

U muzičkom delu programa nastupiće Crkveni hor „Sveti knez Lazar”, pod dirigentskom palicom Ružice Veškovac, koji će izvođenjem duhovnih kompozicija upotpuniti svečanu atmosferu.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da prisustvuju ovom značajnom kulturnom događaju, koji ima za cilj očuvanje i promociju kulturno-istorijskog nasleđa Temnićkog kraja.

Izvor i foto: Temnić info